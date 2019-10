Jeptišky vyhrály boj o nemocnici, přeplatily i stíhaného podnikatele

Alžbětinky se o provoz nemocnice budou starat znovu po zhruba sedmdesátileté pauze. Vyřešily se tak problémy, do kterých nemocnice spadla v roce 2015, kdy náhle zemřel její tehdejší majitel Jan Zíval.

Zdravotní zařízení dlužilo desítky milionů korun dodavatelům i státu na odvodech a daních. Hlavně kvůli tomu se nemocnice ocitla v insolvenci a v dubnu 2016 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku.

Za první světové války nemocnice fungovala jako lazaret, po druhé světové válce byla znárodněna. Alžbětinky sice získaly objekt zpět v restitučním řízení po roce 1989, ale provoz nemocnice i poté zajišťovala soukromá firma. Nyní se tedy o její chod opět starají řádové sestry.

„Po letech jednání se podařilo v areálu zachovat nemocniční provoz a bude sloužit účelu, kterému slouží tři staletí. Chtěli bychom rozvíjet nemocnici tak, aby poskytovala komplexní péči o pacienty. Nejen v oblasti lékařské, ale i psychické, sociální a duchovní,“ uvedl jednatel společnosti Sv. Alžběta na Slupi Karel Matyska, která provoz nemocnice převzala.

Alžbětinky se o převzetí nemocnice v insolvenčním řízení neucházely samy. Dalším z potenciálních investorů byl Svět zdraví ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka. Ten však skončil ve vazbě kvůli podezření z manipulování zakázek v jiných pražských nemocnicích a nabídku zrušil.

Horáček podle policie prý ovlivňoval přidělování zakázek v pražských nemocnicích, a jeho firmy, zejména První chráněná dílna, získávaly údajně nemocniční zakázky cíleně jako jediný uchazeč.

Za mřížemi byl Horáček od června loňského roku, na svobodu ho policie propustila v lednu, nadále je však stíhaný na svobodě.

Alžbetinky nabídly víc

Ještě před Horáčkovým vzetím do vazby však bylo ve hře o nemocnici na Albertově asi rozhodnuto. Konvent sester alžbětinek v Praze, respektive jeho dceřiná společnost Sv. Alžběta na Slupi, totiž předložila vyšší nabídku než Horáček a jeho Svět zdraví.

Proto také u věřitelů posléze zvítězila. Věřitelé v čele se společností Česká zdravotnická a advokáti poradenské společnosti PwC připravili už před výběrovým řízením zásadní restrukturalizaci s konkrétním reorganizačním plánem, který měl nemocnici pomoci z úpadku. Alžbětinky se zavázaly při převzetí nemocnice tento plán uskutečnit. Celková cena se bude pohybovat mezi 45 a 50 miliony korun a zaplacena by měla být do pěti let.

„Díky reorganizaci se podařilo zachovat provoz nemocnice a vyhnout se ukončení její činnosti, které by znamenalo mimo jiné nutnost vystěhovat kolem stovky dlouhodobě nemocných pacientů,“ říká associate partner PwC Legal Petr Kincl.

Nemocnice má kapacitu 106 lůžek, kromě toho do ní dochází i pacienti k ambulantní léčbě. Léčebna dlouhodobě nemocných zaměstnává 170 lidí.