Nemocnice Sokolov je zavalena pacienty s COVID-19. Dříve přijímala nemocné z ostatních přetížených zařízení v kraji. Dnes je v podobné situaci a je maximálně zaplněna. Pomůže jakýkoliv přesun pacientů. Jedno zda do Německa nebo ostatních nemocnic v ČR, zní z nemocnice. Tak to tam vypadalo v den, kdy do kraje přiletěl na inspekci ministr zdravotnictví Jan Blatný.

MAFRA Autor: Petr Topič