Nemocnice ruší plánované operace, přesčasy odmítlo přes šest tisíc lékařů

Všechna oddělení českých nemocnic už mají rozepsané směny na příští měsíc – bez přesčasů více než šesti tisíc protestujících lékařů, kteří od 1. prosince odmítají sloužit na úkor volna. Co to znamená pro pacienty? Mnoho ředitelů tvrdí, že to budou vědět až koncem listopadu, protože záleží na výsledku jednání s mladými lékaři. Jenže řada lidí už ví, že se letos plánované operace nedočká.