Ředitel nemocnice: V první chvíli mě napadlo, že střílí někdo vyšinutý

Střelec Ctirad Vitásek včera ráno přišel na traumatologickou ambulanci a vytáhl nelegálně drženou zbraň ráže 9 mm. Šest lidí zemřelo, tři utrpěli zranění. Policisté s vedením nemocnice polikliniku na celý den uzavřeli.

Jak jsou na tom pacienti, kteří střelbu přežili a byli ve vážném stavu?

Ze tří pacientů, kteří jsou u nás hospitalizováni, je jeden v kritickém stavu, ten je v bezprostředním ohrožení života. Ten, který je po operaci, je mimo ohrožení života. Třetí měl lehčí zranění, ale je hospitalizovaný vzhledem k jeho psychickému stavu. Budeme muset upravit některé naše postupy. Dnes jsem informoval všechny přednosty, primáře a vrchní sestry, abych zabránil dezinformacím a informace dostali přímo od nás. Budeme muset udělat analýzu postupů, které jsme provedli. Už jsme udělali školení, audit. Teď to budeme muset vyhodnotit, aby se minimalizovaly případy jako tento.

Tomu ale asi nikdy zcela nezabráníte.

Naše nemocnice je rozsáhlý areál a samozřejmě se do něj můžete dostat třeba přes plot. Budeme to řešit, ale například rámy jako mají letiště nebo velké stadiony, to není pro nás. Něco takového si tady neumím představit.

Objevily se různé informace, zda útočník střílel po všech lidech v čekárně, nebo někoho vynechal. Zda děti, které měly být v čekárně, poslal ven. Už víte, jestli se to opravdu stalo?

Právě v těchto detailech jsem na tom podobně jako vy. Je to v rukou policie. Do prostoru jsme se od jejich příchodu nedostali. I pan premiér se mě zeptal, jestli tam skutečně byly děti. Řekl jsem, že ano, ale jak se to konkrétně odehrálo, by byla spekulace.

Otevřete dnes prostor ambulance, kde k tragédii došlo?

Polikliniku chceme po dohodě s policií ve středu již otevřít. Vyjma patra, kde je traumatologie.

Jak je na tom po incidentu personál? Jsou lékaři a sestry schopni dnes nebo v dalších dnech nastoupit do práce?

Bezprostředně v ambulanci byly dvě lékařky a tři sestry, které hned začaly pomáhat raněným. Následně přišel z lůžkové části pomáhat i přednosta a jeho kolegové. Pomáhali, dokud je policie nechala. Tito lidé se samozřejmě dostali do péče psychologů, kteří mají zázemí na denním stacionáři. Ale nemyslím si, že by někdo z nich byl hospitalizován. Zároveň jsem byl záchranáři upozorněn, že může ještě přijít druhá vlna, takzvaný posttraumatický syndrom, ať už u zdravotníků nebo u lidí, kteří střelbu viděli a odešli. I s těmito lidmi jsou psychologové spojeni a někteří už avizovali, že jejich pomoc vyhledají.

Poděkoval jste lékařkám a sestrám z oné ambulance, které hned pomáhaly?

Poděkovali jsme jim hned odpoledne, stejně tak lidem na urgentním příjmu. Jim patří ohromný dík, protože oni sami byli ohroženi. Šli na místo střelby. Bavil jsem se například s docentem, kterého jsem se ptal, jak to v tu chvíli vnímal. A on řekl jediné: V tu chvíli neuvažuješ. Traumatologie udělala, co mohla. Na ostatních odděleních zase udělali přesně to, co dnes krizoví manažeři říkají, že udělat mají. Zamkli se, zabarikádovali.

Některý personál přesto kritizoval, že se o střelbě dozvěděl pozdě…

V pondělí máme primářský sbor. Na něm budeme řešit a vyhodnocovat, kdo dostal informaci o střelbě včas a kdo ne. Je třeba si ale uvědomit, že areál nemocnice je rozlehlý, jsou tu velké bloky

Vy jste byl v nemocnici v době útoku?

Vzhledem k tomu, že máme zázemí na budově sester hned vedle, přišel jsem tam poměrně rychle. Byl jsem v práci už v sedm, dozvěděl jsem se to zhruba před půl osmou (útok se stal v 7.19 – pozn. red.). Ani mě nenapadlo, že by to mohl být teroristický útok. Spíše že střílel nějaký vyšinutý člověk. V tu chvíli ale informace přicházely velmi spontánně. Začali jsme jednat podle krizového plánu. Policie tady byla opravdu hned.

Pojďme se bavit o možném motivu. Zaslechli jsme informace, že střelec se měl u vás v nemocnici léčit. Se zpěvákem Davidem Stypkou si psal o tom, že má stejně jako on rakovinu.

Pacient byl u nás v nemocnici před pár týdny jednorázově vyšetřen…

Tedy úplně poprvé?

Byl k nám odeslán z jiného zařízení na toto specializované pracoviště v podstatě k dalšímu došetření a zase byl poslán zpět do původního zařízení. O konkrétní diagnóze nemůžu hovořit.

Neměl tedy s nemocnicí žádné spory? Nepsal stížnosti na práci lékařů?

Ne, nic takového se nestalo. To jsou dezinformace. Ptal se mě na to i pan premiér. Byl tu opravdu jen vyšetřen. Motiv bude teď řešit policie.

Jak vůbec hodnotíte zásah policejních složek?

Policie se chovala naprosto profesionálně. My jsme se jí snažili v tu chvíli maximálně pomoci a na podobné situace jsme se už dřív snažili připravit. Já jsem ředitelem nemocnice od února a v letošním roce jsme zřídili nový odbor bezpečnosti a krizového řízení. Člověk, který to vede, je z prostředí, kde tyto věci zažíval. Je z policie a i tuto problematiku vyučuje.