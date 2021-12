Zavírá urologie a kožní, sloučíme dětské. Nemocnice řeší, kam s pacienty

Bude trvat dva až tři týdny, než se pokles nových případů covidu-19 projeví i v nemocnicích. Zatím tak lékaři musí vydržet nápor nemocných. Kromě slučování oddělení se snaží najít síly na péči o nově příchozí i tím, že omezují či odkládají plánované operace. Aktuálně se v nemocnicích léči s covidem-19 téměř šest tisíc lidí.

Redakce iDNES.cz oslovila velké nemocnice po celé republice, jak jsou na tom s místy pro covidové pacienty a zda došlo na omezování plánovaných operací. Většina nemocnic se shodla, že nějaká oddělení bylo třeba ve prospěch covidových lůžek zavřít či omezit. Rovněž se opatření dotkla plánovaných operací, které jsou omezené nebo úplně zastavené.

Třeba Uherskohradišťská nemocnice má momentálně uzavřena dvě oddělení, a to lůžkovou část rehabilitačního oddělení a oddělení ošetřovatelské péče. „Na covidových jednotkách vypomáhají lékaři z interních i chirurgických oborů,“ doplnila mluvčí nemocnice v Uherském Hradišti Lucie Sedláčková.

Gynekologie je připravena

Uherskohradišťská nemocnice má nyní intenzivní lůžka pro covid pozitivní pacienty vyhrazena na odděleních ARO, NIP a interní JIP, standardní lůžka na infekčním oddělení. Sedláčková však současně podotkla, že pohotovostní služba funguje bez omezení.

Podobná situace panuje i v Oblastní nemocnici Kolín. „Covidária jsou aktuálně plně na třech odděleních, na dalších dvou odděleních jsou vyčleněna intenzivní lůžka. Plně uzavřena a reprofilizována je lůžková část RHB oddělení, kožní oddělení a stanice interny. 1. stanice gynekologie je připravena k případné transformaci,“ popsal zástupce ředitele pro zdravotní péči Pavel Hoffmann.

I v nemocnice v Kolíně vypomáhají lékaři různých odborností podle aktuálního vytížení. „Máme připraven další plán případné reprofilizace zvládneme do 24 hodin,“ doplnil Hoffmann, který zároveň doplnil, že pohotovost omezena nebyla.

K vymezení lůžek pro covid pacienty na různých odděleních zatím nepřistoupili například ve Fakultní nemocnici v Motole. „Jednotlivé kliniky vymezily určitý počet lůžek pro covidové pacienty, dočasné covid oddělení jsme nezřizovali,“ řekla mluvčí nemocnice Hana Frydrychová.



Naopak jiná situace panuje ve vsetínské nemocnici, kde si vysoké počty hospitalizovaných s covidem vyžádali přeměnit neurologii na covidovou stanici. Změna v organizaci lůžkové péče omezila rovněž plánované ortopedické i chirurgické operativy.

Pohotovost je dlouhodobě přetížená

„Pro neurologické pacienty byl obnoven spojený lůžkový fond na ortopedickém oddělení, ale víme, že kapacita nebude dostatečná,“ vysvětlil náměstek pro léčebnou péči Martin Metelka.

Pro ortopedii to znamenalo významné omezení plánovaných endoprotetických výkonů. Stejně tak chirurgie omezila operativu některých výkonů - kýly či křečové žíly, které je možné odložit. „Onkochirurgická operativa zůstane zachována,“ zdůraznil Metelka.

Kliniky, oddělení, NS dotčené COVID opatřeními stav k 09.12.2021 08.00. | foto: Fakultní nemocnice Olomouc

Třeba Fakultní nemocnice Olomouc nemá infekční oddělení či kliniku. „Proto všechna oddělení, která poskytují péči pacientům hospitalizovaným s onemocněním covid-19, slouží běžně jiným účelům a musela být pro tento účel reprofilizována. To se samozřejmě týká i příslušného personálu,“ řekl mluvčí olomoucké nemocnice Adam Fritscher.

Fakultní nemocnice Bulovka pro pacienty s covidem vyčlenila ARO, oddělení urgentního příjmu, kliniku infekčních nemocí, pneumologickou klinika, dermatovenerologickou klinika, oddělení následné péče, ortopedickou kliniku či urologické oddělení a chirurgickou kliniku.

„Na některých odděleních byla provedena transformace všech lůžek, na některých pouze částečná s transformací vybraných oddělení. V rámci těchto pracovišť jsou nadále přijímáni a léčeni pacienti, kteří vyžadují akutní péči,“ doplnila mluvčí Bulovky Eva Libigerová.

Ta rovněž zdůraznila, že Bulovka neomezila fungování pohotovosti. „Nutno však říci, že je pohotovost FNB dlouhodobě přetížená. FNB patří mezi nejmenší fakultní nemocnice v Praze, nachází se však v jedné z největších spádových oblastí. Ročně k nám zamíří zhruba 30 tisíc vozů ZZS, a to je jednoznačně nejvíc ze všech pražských nemocnic,“ zdůraznila Libigerová.

Na covidu pracují i porodní asistentky

Ta rovněž upozornila, že nemocnice už téměř tři roky usiluje o rovnoměrnější distribuci pacientů, což se ve své podstatě podle jejích slov povedlo. „Minulý týden rozhodlo ministerstvo zdravotnictví o kvótách pro jednotlivé nemocnice, které by neměly být zdravotnickou záchrannou službou překročeny. Toto rozhodnutí obrovským způsobem uleví našemu přetíženému personálu a bude tak mít pozitivní vliv na každodenní péči o naše pacienty,“ doplnila Libigerová z Bulovky.

Nemocnice také podala žádost na pražský magistrát o výpomoc lékařů z terénu. „Zatím se hlásí především na očkování. Jejich nabídku pomoci nyní připravujeme,“ dodala Libigerová.

Fakultní nemocnice Plzeň do covidové péče postupně přetransformovala 14 pracovišť, a to standard i JIP. „Od 10. prosince se vracíme do původního režimu dvou pracovišť, další se přemění na postcovidové. Několik stanic bylo uzavřeno z důvodu nedostatku personálu. Například lůžka kožní kliniky, děti a dospělí na ORL byli spojeni do jednoho pracoviště, lůžka rehabilitace byla dočasně uzavřena a plastická chirurgie byla spojena s lůžky stomatologické kliniky,“ řekla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

Ta současně uvedla, že na covidu pracují i instrumentářky nebo porodní asistentky: „Pomáhá si celá nemocnice.“

Propad počtu operací je o asi tisíc za měsíc

S vymezením míst pro covid pacienty však souvisí i odložení plánovaných operací. Například nemocnice v Mladé Boleslavi od 26. listopadu ukončila na ORL oddělení plánované operační výkony tvořící aerosol v oblasti dutiny nosní, nosohltanu, dutiny ústní, hltanu a hrtanu.

„Tyto výkony lze vykonat jen z vitální indikace nebo pro maligní tumor za speciálních opatření vyžadujících materiálně-technické a personální vybavení a opatření pro práci s možným virus nosícím aerosolem,“ uvedl primář ORL oddělení Karel Podhola.

V nemocnici v Uherském Hradišti pak v důsledku neustále se zvyšujícího počtu pacientů s covidem došlo rovněž k omezení operativy. „Pacienti s koronavirovým onemocněním jsou tak nyní hospitalizovaní na stanicích lůžkového fondu chirurgických oborů, dále také na oddělení následné péče,“ vysvětlila mluvčí nemocnice v Uherském Hradišti Lucie Sedláčková.

Ve Fakultní nemocnice Plzeň v „normálním“ roce 2019 provedli v průměru měsíčně 2 tisíce operací (zákrok s anestezií pozn. red.). „Od 29. listopadu je pokles operativy na polovinu, tedy propad počtu operací o asi tisíc za měsíc. Za prvních deset měsíců máme pokles operativy na úroveň 80 procent roku 2019 – v celkovém objemu je to o 4 tisíce operací méně, jedná se o plánované i akutní výkony,“ vypočetla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. Nejčastější odklad je u zákroku operace křečových žil a kýly.

K pokles elektivní péče došlo také v olomoucké, vsetínské či kolínské nemocnici. „Došlo k částečnému omezení a odkladu některých operací napříč obory. Přednost mají akutní operace a operace onkologické,“ dodal zástupce ředitele pro zdravotní péči Pavel Hoffmann.