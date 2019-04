Zadlužená nemocnice přitahuje exposlance ODS, nabídka činí 45 milionů

Od schůze věřitelů zadlužené pražské nemocnice, která proběhla před týdnem, se nečekalo příliš vzrušení. Jenže přišla překvapivá zpráva: jen pár hodin před jednáním dorazila do datové schránky soudu nabídka ke koupi špitálu v hodnotě 45 milionů korun.



Firma se složitým názvem vznikla teprve začátkem dubna a napůl ji vlastní dvě společnosti zastoupené v jejím názvu – CABD a MDM KV. Za tou první stojí bývalý poslanec ODS Jan Morava, známý hlavně kvůli deset let staré aféře s výrobou kompromitujících materiálů na politiky. Druhým jednatelem je podnikatel ve zdravotnictví David Soukup.

O nemocnici se přitom dříve – byť ne oficiálně – ucházel kdysi ještě známější politik a představitel ODS Marek Šnajdr.

Na jeho zapojení do obchodu upozornil deník Právo. Podle něj se někdejší náměstek ministra zdravotnictví spojil s podnikatelem Tomášem Horáčkem stíhaným v korupční kauze kolem pražských nemocnic Na Bulovce a Na Františku. Společně se složili na částku 29 milionů korun, kterou za nemocnici před dvěma lety nabízeli. Byznys však podle deníku padl, když si pro Horáčka přišla loni v létě policie. Společností, která podle Práva měla reprezentovat Šnajdrův vklad do koupě špitálu, není nikdo jiný než Moravova CABD.

Nová firma, stejní lidé

Insolvenčnímu správci Rudolfu Vinšovi se však nabídka Moravovy společnosti nelíbila. „Správce vyjádřil své rozhořčení nad tím, že s tímto zájemcem je o případné nabídce jednáno již od října 2018, nabídku zaslanou až včerejšího dne považuje za účelovou a spekulativní záležitost,“ stojí v protokolu z jednání. Vinš dodal, že postup Moravy a spol. nepovažuje za náhodný. „Dlužník považuje nabídku jen za opakování stejného postupu ovšem jinou společností, a to se stejnými osobami.“

Oficiálně však firmu nereprezentuje ani Šnajdr, ani Morava. Na schůzi věřitelů minulý týden společnost CABD MDMKV Invest představila jako zájemce podnikatele Davida Svobodu s tím, že už dříve provozoval nemocnice v Ostrově nad Ohří, Sušici nebo Sokolově. Podle protokolu z jednání firmu zastupoval advokát Milan Šperl.

Soud se zajímal o to, zda má Moravova a Soukupova firma napojení na společnost Svět zdraví SE, přes kterou se o koupi nemocnice pokoušeli Horáček se Šnajdrem. Právník Šperl na to odpověděl, že neví.

Firma teď má měsíc na to, aby soudu doložila, že má na účtu pětačtyřicet milionů na koupi nemocnice. Musí taky dokázat, že by zvládla špitál provozovat i na jiném místě, pokud by majitel budovy na Albertově nechtěl dál spolupracovat.