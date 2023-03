„Rodinný lékař“ pro jednotlivce. Placený nadstandard kvete přes odpor ministra

Nadstandard ve stylu manažerských prohlídek či VIP programů plánuje například pražská Fakultní nemocnice Bulovka. „Uvažujeme o poskytování péče mimo základní ordinační hodiny některých ambulancí. Vše je ovšem teprve v přípravách, konkrétnější tedy v tuto chvíli být bohužel nemůžeme,“ uvedl mluvčí špitálu Filip Řepa.

Čilý obchod nemocnic s pacienty kvete i v dalších fakultních nemocnicích, třeba ve Fakultní Thomayerově nemocnici v pražské Krči. Za roční poplatek 12 tisíc korun nabízí službu „rodinného lékaře“ pro jednotlivce, manažery i rodiny. „Poplatek je spíše za organizaci služeb, tedy lepší plánování termínů na vyšetření i operace. Máme tu vlastní objednávkový systém, lékař má na pacienta více času,“ uvedla sestra, která má na starosti individuální program péče. V rámci placené služby se plánují i preventivní prohlídky, které jsou proplácené pojišťovnou.

Prevence za hotové

Prohlídky si lze připlatit v nemocnici i samostatně. Za 10 tisíc korun nabízí třeba onkologickou prevenci, která zahrnuje mimo jiné vyšetření krve a moči, rentgeny či ultrazvuk. „Nabízíme i několik dalších vyšetření, která jsou za úhradu, a to například v naší imunologické laboratoři,“ doplnil mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek. Jde třeba o vyšetření potravinové intolerance na 216 druhů potravin za 11 400 korun. Nemocnice na svém webu zdůrazňuje, že toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Ministr Válek tvrdí, že si na nemocnice, které nabízejí nadstandardy, došlápne. Vadí mu zejména manažerské prohlídky pro lidi, kteří si to mohou dovolit. „V nemocnicích přímo řízených státem to chci řešit tak, že si pozvu ředitele. Já chci slyšet, jestli tyto komplexní manažerské prohlídky mají medicínské zdůvodnění,“ řekl Válek v rozhovoru pro MF DNES. Podle něj je hlavní problém v tom, že se kvůli placeným službám prodlužují termíny pro „běžné“ pacienty.

Válek se přiklání k tomu, aby šlo vše přes pojišťovny a ne přímo do kapes špitálů. „Mně principiálně nevadí zlaté karty, pak ať je to ale forma připojištění. Když si někdo připojistí, že chce vyšetření v sobotu v noci, tak proč ne. Ale nesmí to být na úkor standardně pojištěných pacientů,“ dodal.

Ředitelé to mají „na háku“

Všechny platby, které nemocnice dostanou od pacientů „na ruku“, by správně měly na konci roku zveřejnit a ministr by o tom měl mít přehled. „Ale zjevně nástroje, které má k dispozici, pan ministr nevyužívá. Ředitelé ho mají lidově řečeno „na háku“, protože někteří z nich jsou tam už mnoho let a zažili už několik ministrů,“ řekl MF DNES expert na zdravotní právo Ondřej Dostál.

Mnoho nezmůžou ani pojišťovny. Ty dříve měly možnost ukládat pokuty, ale dnes už mohou pouze vypovědět smlouvu. To je ale třeba v případě fakultní nemocnice nemyslitelné.

Ústřední vojenská nemocnice nabízí nadstandardní služby zejména pro vojáky. „Pro příslušníky Armády ČR v aktivní službě, válečné veterány a některé další skupiny bezpečnostních složek poskytujeme zdravotní služby v rámci programu Zelená cesta,“ uvedla mluvčí vojenské nemocnice Jitka Zinke.

Zelená cesta je systém, který zajišťuje zaregistrovaným osobám poskytování zdravotních služeb v minimálních čekacích dobách.

Držitelé Zelené klientské karty, kterými jsou bývalí vojáci z povolání, mají dále 10 procent slevu při hospitalizaci na nadstandardním pokoji nebo na nákup léků a potřeb v areálu nemocnice. Modré karty jsou určené příslušníkům složek IZS a bezpečnostních sborů.

Připlácené služby si pochvaluje i Fakultní nemocnice Brno. „O naše programy je v současné době poměrně velký zájem a stále roste. V posledním roce se jednalo o zhruba 150 klientů,“ uvedl mluvčí Václav Janištin.

Nemocnice nabízí zejména placené preventivní programy. Ty často svým zaměstnancům platí firmy v rámci benefitů. Jde například o preventivní program zaměřený na kardiovaskulární a onkologická onemocnění Zdravý člověk a Zdravý člověk Plus (Zdravý člověk byl původně program Zdravý manažer). První jmenovaný stojí 8 490 korun a druhý 9 990 korun. „Výhodou je, že na tyto programy přispívají pojišťovny,“ říká Janištin.

Podle právníků je přitom většina nadstandardních programů na hraně zákona nebo už za hranou.

„Pokud jde o služby a výkony, které jsou zároveň hrazené zdravotní pojišťovnou, je to ze strany poskytovatelů nezákonné. V těchto jmenovaných příkladech jde podle mého o služby, které jsou hrazené pojišťovnami. Zrovna u fakultních nemocnic podle mě neexistují vyšetření, které by u nich pojišťovna nenasmlouvala,“ řekl MF DNES expert na zdravotní právo Ondřej Dostál.

Nemocnice ze stejného důvodu často tvrdí, že přímé platby jsou za služby, nikoliv za samotné úkony. „I administrace a organizace práce jsou naceněné pojišťovnami, takže není důvod si za ně říkat o další peníze,“ tvrdí advokát Dostál.

Platinová karta za 50 tisíc

Manažerské prohlídky nabízejí i soukromé a akciové nemocnice. Například Krajská zdravotní, která sdružuje nemocnice v Ústeckém kraji, je zavedla loni. „Loňský rok jsme vnímali spíše jako jakýsi rok 0, kdy jsme nastavovali podmínky a pravidla pro zajištění tohoto programu, a spuštěný byl až na samém konci roku. Na jakékoliv hodnocení je tedy v našem případě ještě brzy,“ sdělila MF DNES mluvčí společnosti Jana Mrákotová.

Karetní program zahrnuje několik typů VIP karet. Cena za „platinovou“ je necelých 50 tisíc korun za rok. Lidé si kromě této služby mohou připlatit i za další balíčky nadstandardních služeb či za kompletní prohlídky. Nemocnice se samoplátcům přizpůsobí v plánování termínů na zákroky i vyšetření.

Manažerské prohlídky nabízí i síť nemocnic Agel. Její nejdražší, platinový program nabízí totéž co Krajská zdravotní, ale navíc ještě psychologickou konzultaci, dentální hygienu, tlumočení z a do angličtiny, možnost konzultovat zdravotní stav 24 hodin denně a další služby. Je ale také dražší – bezmála 70 tisíc korun ročně.

Kromě karetních programů nabízí Agel i balíčky nadstandardních prohlídek.