„Nakopni ho do pr..." Nahrávky odhalují chování ředitele Nemocnice Na Františku

  9:52
Pražská Nemocnice Na Františku čelí vážným obviněním z bossingu a neetického zacházení se zaměstnanci. Server Seznam Zprávy přinesl svědectví, podle nichž ředitel nemocnice David Erhart dlouhodobě ponižoval podřízené či používal hrubý jazyk. Bez udání důvodu je také odvolával z vedoucích funkcí, a to i během operací.
Nemocnice Na Františku v Praze

Nemocnice Na Františku v Praze | foto: Ladislav KřivanMAFRA

Nemocnice Na Františku v Praze
„Takže si ho vem bokem, nakopni ho do pr..., možná mu dej pěstí, ať se probere a začne fungovat,“ říká ředitel Erhart na jedné z nahrávek, které server získal. Podle bývalých zaměstnanců nejde o výjimečný výrok, ale o běžný způsob komunikace.

Životní zklamání. Nespím, vypověděl poškozený Pirk v kauze vydírání v IKEM

Jedním z lékařů, kteří na své pozici skončili, je bývalý primář chirurgie Robert Ston. Ten uvedl, že mu ředitel oznámil odvolání po noční službě a bez jakéhokoli vysvětlení. „Jsem si tě přijal jako primáře, Roberte, tak tě zase odvolávám. A důvod? Ten ti nemusím říkat,“ citoval Ston postup vedení.

Podle jeho slov byl skutečným důvodem spor o omezení bariatrických operací, s nímž část lékařů nesouhlasila. Ředitel Erhart ale tvrdil, že šlo o rozhodnutí kvůli ohrožení chodu oddělení.

Primáře odvolával i během operací

Podobnou zkušenost má i bývalý primář urgentního příjmu Lubomír Zelenka. Ten byl podle svého svědectví odvolán poté, co si ho ředitel nechal předvolat přímo ze sálu během operace. „Já jsem byl na sále, měl jsem náročný operační program. A najednou přišel vzkaz, že mám okamžitě přijít do ředitelny. Odvolali mě. Já jsem lapal po dechu,“ popsal Zelenka.

Na nahrávce z jednání, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici, je slyšet, jak se lékař opakovaně ptá na důvod svého odvolání. Odpověď však nepřichází. Místo toho mu personalistka nabízí volné pracovní pozice – včetně místa pomocného kuchaře. Ředitel Erhart na výzvy k vysvětlení reaguje ukončením jednání.

Nemocnice se s ním později mimosoudně vyrovnala a vyplatila mu 400 tisíc korun z veřejných peněz.

Nic jsem neudělal, snad budou odměny, ozval se exšéf Motola Ludvík z vazby

Bossing podle svědectví nezasahoval jen lékaře, ale i zdravotní sestry. Bývalá hlavní sestra Hana Veselá uvedla, že ředitel běžně používal vulgarity i vůči ženám. „Když sestry měly nějaký oprávněný požadavek, tak mi řekl: ‚Jestli se jim to nelíbí, kravám, tak ať táhnou do pr...,“ popsala Veselá.

Podle ní šlo o systematické ponižování, nadměrné kontroly a nátlak. Podobně situaci zhodnotila i bývalá vrchní sestra Martina Faltusová: „Tohle byl klasický bossing. Všichni byli debilové, to nebylo nic neobvyklého.“ Obě ženy byly po upozorňování na provozní problémy v nemocnici ze svých funkcí odvolány a následně odešly.

Vedení si protiřečí

Ředitel Erhart v rozhovoru se Seznam Zprávami připustil, že jeho chování na nahrávkách je „neospravedlnitelné“, zároveň však tvrdí, že se stal obětí spiknutí bývalých zaměstnanců. Odpovědnost za personální rozhodnutí podle něj neslo celé vedení nemocnice.

Ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart (18. prosince 2024)

Náměstci nemocnice se však od konkrétních rozhodnutí distancují. Potvrdili, že žádný z odvolaných primářů se nedopustil odborného pochybení, důvody jejich odvolání ale odmítli vysvětlit.

Nemocnice Na Františku vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. Má podle svého webu asi 180 lůžek, 700 zaměstnanců a ročně je v ní hospitalizováno přibližně 5 tisíc pacientů, dalších 120 tisíc je ošetřeno ambulantně.

Nemocnice provozuje také urgentní příjem s pohotovostí, zubní pohotovost a pohotovostní lékárny přímo v zařízení a v poliklinice v Palackého ulici. Před několika lety se vedly diskuse o jejím převodu z Prahy 1 na pražský magistrát, po výměně ve vedení první městské části z toho však sešlo.

