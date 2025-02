Šéf Motola očima (ex)ministrů: špičkový manažer, který vládl jako Ludvík XIV.

Miloslav Ludvík řídil motolskou nemocnici s roční pauzou od roku 2000. Podle exministrů zdravotnictví velmi dobře. „Byl to špičkový manažer,“ říká například Roman Prymula.

„Pod jeho vedením největší česká nemocnice prosperovala a rozvíjela se. Uměl sehnat peníze, což bylo dlouho po listopadové revoluci klíčové,“ dodává Leoš Heger s tím, že o dění z posledních let už nemá informace.

Pouze Jozef Kubinyi, který vedl zdravotnický resort krátce (od 14. dubna do 4. srpna 2004), to vidí jinak a je rád, že v Motole zasáhla policie. „Domnívám se, že všichni věděli, že Ludvík si žil nad poměry a v nemocnici vládl podobně jako francouzský král Ludvík XIV. na svém dvoře. A stejně tak byl nedotknutelný, protože měl politické zastání,“ míní Kubinyi, který byl v době působení na ministerstvu členem ČSSD.

Ve stejné politické straně byl i Ludvík, který vedl resort zdravotnictví později - od 1. prosince 2016 do 13. prosince 2017. Pak se vrátil zpátky do čela motolské nemocnice. Ačkoli sociální demokraté se mezi sebou oficiálně oslovují „příteli“, Ludvík s Kubinyim se rádi neměli.

„Nemyslel jsem si, že Ludvík skončí až tak, jak teď vidíme v médiích. Ale nepopírám, že cítím zadostiučinění. Kdyby nedojel na evropské fondy, dál by pokračoval ve svém výnosném kralování a nic by se nedělo,“ říká Kubinyi.

Podle něj se ve zdravotnictví točí hodně peněz, které svádějí. A chybný je i systém nemocnic jako příspěvkových organizací, který umožňuje ředitelům ovládat řízení i tok peněz a znemožňuje jejich důslednou kontrolu.

„O různých nekalostech ve zdravotnictví se vědělo a ví, ale bohužel chybí důkazy. Zásah policie by měl být až tím posledním v řadě, když všechny ostatní kontrolní mechanismy selžou. Vždy je lepší prevence a správné nastavení systému. Jako ministr zdravotnictví jsem tehdejšímu ministrovi vnitra Stanislavu Grossovi navrhl, aby mě vybavil odposlouchávací technikou, že mu z některých nemocnic potřebné důkazy přinesu. Ale nebyla vůle něco takového řešit, poslal mě do háje,“ tvrdí Kubinyi.

Připomněl i to, že jako ministr z různých důvodů odvolal pět ředitelů nemocnic, ale po jeho odchodu se dva z nich vrátili do funkcí - jeden do stejné a druhý do čela jiné nemocnice.

Konkrétně s Ludvíkem se Kubinyi jako ministr střetl kvůli dotaci ve výši stovek milionů korun. „Peníze jsme uvolnili na opravy havarijního stavu energetické sítě v Motole, ale ředitel je obratem použil na zahájení rekonstrukce pavilonu. Když jsem mu to vyčetl, nic si z toho nedělal,“ dodává Kubinyi.

V posledních dvou letech už policie v souvislosti s ovlivňováním veřejných zakázek za úplatky zadržela a obvinila řadu ředitelů a dalších manažerů nemocnic.

Například předminulý týden strávila noc na policii trojice zadržených a obviněných z Moravskoslezského kraje: ředitel Nemocnice Třinec Jiří Veverka i jeho ekonomický náměstek Kamil Mašík a zaměstnanec firmy Hartmann. Radní kraje, kterému nemocnice patří, hned další den ředitele z funkce odvolali. Minulý rok policie zatýkala kvůli korupci například v nemocnicích na Ústecku i v Jihlavě.

Podle Kubinyiho takové případy neskončí, pokud se nezmění organizační forma nemocnic. „Neměly by to být příspěvkové organizace, kde může o všem rozhodovat jeden člověk. Mělo by jít o společnosti, které povede správní rada a na jejichž hospodaření bude dohlížet dozorčí rada. Ale jejich členové by museli být také hmotně odpovědní a ručit za hospodaření i vlastním majetkem, a celkově se musí výrazně zvýšit transparentnost toků peněz ve zdravotnictví,“ navrhuje Kubinyi.

Svatopluk Němeček, který také vedl ministerstvo zdravotnictví za ČSSD (od 29. ledna 2014 do 30. listopadu 2016), míní, že všude, kde se točí veřejné peníze, se občas najde černá ovce, která se z toho zblázní.

„Veřejně se o tom ale nikdy nemluví, takže ani já jsem neměl tušení, že by se v Motole dělo něco nezákonného. Ani náznakem. Pokud někdo tvrdí opak, měl podat trestní oznámení. Ale podle mě jsou to jen řeči,“ říká Němeček.

I podle něj patřil Ludvík k nejlepším zdravotnickým manažerům a Motol pod jeho vedením k nejlépe fungujícím pražským nemocnicím. S Kubinyim ale souhlasí v tom, že forma příspěvkové organizace není pro nemocnice ideální.

„Já teď řídím Bohumínskou městskou nemocnici, která je akciovou společností. V té nerozhoduje jeden člověk, ale kolektivní vedení. Peněz ve zdravotnictví není moc, protože většinu spolknou rostoucí mzdy i náklady na drahé léky a vybavení, což časem neutáhneme. Nicméně všude se najde prostor pro lepší hospodaření,“ dodává Němeček.