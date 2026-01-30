Nemocnice se ke konkrétním krokům ani k Ludvíkově tvrzení nevyjádřila, pouze uvedla, že Ludvík v ní nepůsobí a ani působit nebude.
Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) počátkem týdne, krátce po propuštění Ludvíka z vazby, kde strávil 11 měsíců, uvedla, že v nemocnici na žádné pracovní pozici nepůsobí, nicméně je od loňského února v systému nemocnice vedený na pozici odborného referenta. Podle nemocnice nešlo ale o skutečné pracovní místo nebo o návrat do zaměstnání.
Rozhlasu Ludvík nyní řekl, že se s novým vedením nemocnice na práci nedohodl. „Moc jsme se nedohodli, protože podle zákona mají povinnost nabídnout mi nějaké místo. A oni rovnou řekli, že žádné místo nemají, a předali mi klasickou výpověď. Tak proběhne ještě debata s advokáty, jestli to udělali správně, nebo ne, protože podle mého názoru to tak úplně správně nebylo,“ uvedl.
Mluvčí nemocnice Martina Dostálová čtvrteční jednání s Ludvíkem potvrdila. S ohledem na ochranu osobních údajů a pracovněprávní procesy se FNMH ale nebude ke konkrétním krokům ani k tvrzením Ludvíka vyjadřovat, doplnila pro média mluvčí.
V kauze ovlivňování zakázek v nemocnici Motol čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Jsou podezřelí z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo z poškození finančních zájmů Evropské unie. Jsou mezi nimi Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, kteří se podle vyšetřovatelů nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice.
Stíhaný je například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. V září iROZHLAS.cz uvedl, že policie obstavila majetek Ludvíka, Budinského a Jansty v hodnotě 230 milionů korun.