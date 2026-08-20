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Apel pomohl, někde je ale krve stále nedostatek, hlásí nemocnice

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  17:27
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: KNL

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Lidé podle některých pražských nemocnic vyslyšeli apel, aby přišli darovat krev. Stále ji ale některé nemocnice nemají dostatek, a to například kvůli omezení dárců, kteří nesmí darovat krev po cestování do některých zemí nebo po předchozím přisátí klíštěte. Před týdnem vyzvalo lidi k darování krve také ministerstvo zdravotnictví.

Krev potřebuje každý desátý hospitalizovaný a vyrábějí se z ní i život zachraňující léky.

„Bez dárců krve by byla léčba závažných onemocnění velmi obtížná a limitující. Nedostatečná krvetvorba jako důsledek léčby a z toho plynoucí krvácivé stavy patří mezi závažné komplikace, které mohou nastat kdykoliv v průběhu léčebného procesu,“ popsala tehdy primářka Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková.

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V úterý na Facebooku tamní transfuzní stanice poděkovala, že lidé na výzvu, případně SMS od nemocnice, zareagovali. „Bohužel naše prostory nejsou pro větší koncentraci dárců úplně ideálně koncipovány, což vy, kteří chodíte darovat pravidelně, dobře víte. Přesto se snažíme v maximální možné míře zajistit vám dostatečný komfort před odběrem, během odběru i po odběru,“ napsala na sociální síť.

Apel na dárce se začíná projevovat také ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Podle jejího mluvčího Petra Sulka má nemocnice ale pořád se zajištěním krve problémy. Méně dárců podle něj přichází v létě každý rok, protože lidé jsou na dovolených ,a také protože nesmí darovat po přisátí klíštěte nebo po cestování do některých zemí. „Ale letos je to ještě o něco horší,“ řekl.

Dvakrát až třikrát více dárců

V Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) daroval krevní destičky i jeho přednosta Jan Loužil, uvedl ústav na Facebooku. Podle ústavu je tam krve stále nedostatek. „Budeme rádi, když dárci přijdou, protože jich je teď v létě nedostatek,“ řekl s tím, že nejvíc chybí dárci skupiny nula Rh negativní. Málo má nemocnice také krve obou skupin A a nula Rh pozitivní. „Zabere vám to hodinu ze dne a uděláte velmi dobrý skutek,“ vyzval dárce ve videu.

Ústřední Vojenská nemocnice podle mluvčí Andrey Štorchové také větší zájem po veřejném apelu a oslovení vlastních dárců pomocí SMS zaznamenala. „V posledních dnech máme dvakrát až třikrát více dárců než v první polovině srpna,“ uvedla ve čtvrtek. Na příští týden se podle ní na transfuzní oddělení objednala na základě výzvy skupina téměř 40 policistů.

Mladých přichází málo. Nemocnice hlásí výrazný úbytek prvodárců krve

Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. K operacím, porodům nebo léčbě závažně nemocných pacientů se v létě přidává vyšší počet úrazů a dopravních nehod. Situace není ve všech regionech stejná. Zatímco některá pracoviště mají zásoby dostatečné, jiná se pohybují na jejich spodní hranici nebo postrádají některé krevní skupiny.

Dárců krve v populaci ubývá, loni darovalo krev 348 tisíc lidí, předloni jich bylo 362 tisíc. Starší lidi musí transfuzní centra vyřazovat, mladých zájemců ale není dostatek nebo neprojdou zdravotní prohlídkou. Darovat mohou dospělí do 65 let, vážit musí více než 50 kilogramů. Dárcovství krve je bezplatné, lidé ale mají v den odběru nárok na volno v zaměstnání, mají za každý odběr slevu na dani z příjmu a bonusy jim nabízí i zdravotní pojišťovny.

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