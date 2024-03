Lékaři se hádají o dětské pohotovosti. Nemocnice chtějí zapojit praktiky

Praktičtí lékaři pro děti a dorost by měli pokrývat služby na dětských pohotovostech v nemocnicích. Žádají o to nemocniční lékaři, kteří k řešení vyzvali ministerstvo zdravotnictví (MZd) a zdravotní pojišťovny. Praktici by služby měli sloužit povinně, podle zástupců nemocnic jim to už nyní ukládá zákon, uvedli na středeční tiskové konferenci.