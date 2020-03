Nemocnice kvůli nákaze zavírají oddělení, zdravotníci musí do karantény

První známý případ koronaviru u zdravotníka se objevil 5. března, kdy bylo v Česku teprve 12 pozitivních testů. Šlo o praktického lékaře z Prahy, který se vrátil z lyžování v severní Itálii.



V Uherském hradišti se nakazil primář neurologického oddělení, které se kvůli tomu uzavřelo. Kromě něj putovalo do karantény dalších 19 lidí, z toho pět lékařů a čtrnáct zdravotních sester a dalších zaměstnanců. Nikdo z nich zatím nemá příznaky onemocnění koronavirem. Pět pacientů neurologického oddělení bylo převezeno do jiných nemocnic, nikdo z nich se s nakaženým primářem nesetkal.

V Novém Městě na Moravě na Vysočině je uzavřená část interny v tamní nemocnici. U jedné ze sester, které na oddělení pracují, vyšel ve středu pozitivně test na koronavirus.

Nyní je v domácím léčení, do karantény musí veškerý další personál nemocnice, který s ní přišel do styku. Oddělení, kde nakažená žena pracovala, je nyní dezinfikováno. V nemocnici jsou ještě dvě interní oddělení, ta však mají pozastavený příjem nových pacientů.

V nemocnicích v Královéhradeckém kraji dosud onemocněly nákazou COVID-19 dvě pracovnice. Jednu evidovala Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde ve čtvrtek zemřel 80letý senior.

Ze všech více než 4 000 zaměstnanců fakultní nemocnice je nyní v karanténě 50 pracovníků. Třicet z nich je z hematologie, kde nakažená sestra pracovala, zbytek je v izolaci z jiných důvodů, například kvůli návratu se zahraničí. Druhá nakažená žena pracuje jako sanitářka v náchodské nemocnici. Chod obou zdravotnických zařízení ani onemocnění pracovnic nijak neomezily.

Kvůli pacientce, u které se potvrdil test na COVID-19, uzavřela Domažlická nemocnice oddělení chirurgie, které nejméně do příštího týdne nebude přijímat nové pacienty.

Fakultní nemocnice v Plzni musela kvůli pacientovi s koronavirem minulý týden zavřít neurochirurgickou kliniku. Jedná se o polského řidiče kamionu, který byl do nemocnice přivezen v umělém spánku a s krvácením do mozku. Poté se u něj začal rozvíjet zápal plic, lékaři ho proto otestovali na koronavirus a následně poslali do karantény veškerý personál, který s ním přišel do styku, což je celkem 60 lidí.



V dalších nemocnicích v Plzeňském kraji ani u krajské záchranné služby zatím nejsou žádní zdravotníci, kteří by měli testy na koronavirus pozitivní .



V pražské Thomayerově nemocnici se koronavirus potvrdil u čtyř zdravotních sester. Dvě pracují na oddělení následné péče, další dvě na plicní klinice. Nejspíš se nakazily od pacienta, který s nemocí COVID-19 leží ve vážném stavu ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Od sester se nejspíše také nakazil senior, který v Thomayerově nemocnici ve středu zemřel. Kromě něj se nakazilo dalších nejméně 12 seniorů na oddělení následné péče.

V Nemocnici na Bulovce se v úterý nákaza potvrdila u lékaře z ortopedické klinik a sestry z neurologického oddělení. Jedná se o manželský pár ve středním věku, který je nyní v domácí izolaci.



Na jihu Čech se potvrdilo onemocnění koronavirem u lékaře v Českokrumlovské nemocnici.Naposledy ordinoval o víkendu, nákaza se u něj potvrdila v pondělí. Do karantény kvůli tomu musí jeden jeho kolega z řad lékařů na gynekologicko-porodnickém oddělení a sedm sester. Nemocnice nyní pátrá po všech pacientech, kteří s nakaženým lékařem přišli do styku.

Kvůli nákaze lékařky, která byla na dovolené v Itálii, musela na tři dny zavřít soukromá poliklinika ve Strakonicích. Od minulého čtvrtka již opět funguje v omezeném režimu.

Některé nemocnice se rozhodly omezit provoz preventivně. Učinili tak například v Krajské nemocnici Liberec, kde se provozně i kontaktně od ostatních izolovalo plicní oddělení. Důvodem je, že na něm byl hospitalizován muž, u něhož se při přijetí nevědělo, že je pozitivní na COVID-19. I tam je ovšem přes deset zdravotníků v karanténě poté, co se vrátili z dovolené v zahraničí.

Středočeské oblastní nemocnice zatím nemusely uzavřít žádné oddělení. Někteří pracovníci příbramské nemocnice jsou preventivně v izolaci a už dříve se objevila nákaza u lékařky v kolínské nemocnici.



Minulý týden se nemoc potvrdila také u zaměstnanců nemocnice v Břeclavi. Nakazili se tam dva lékaři a dvě sestry. Krajská hygienická stanice přikázala zavřít anesteziologicko-resuscitační oddělení a rovněž ušní, nosní a krční oddělení. Nefunguje také lůžkové oddělení ani ambulance.

Jsou však i nemocnice, kde již omezení kvůli koronaviru skončila.Ve čtvrtek opět otevřela zhruba po 14 dnech gynekologicko-porodní oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku. K opatření se přistoupilo poté, co měla jedna ze zdravotních sester pozitivní test na koronavirus. Žena podstoupila léčbu a do karantény byli preventivně posláni její kolegové, se kterými byla v kontaktu.

O téměř 150 zaměstnanců přišla kvůli izolaci obcí na Litovelsku a Uničovsku ze dne na den Fakultní nemocnice Olomouc. Kromě toho již dříve muselo do karantény patnáct lékařů a sester z oddělení urgentního příjmu poté, co jeden z jejich kolegů onemocněl koronavirem.

Z Uničova je také zatím nejvážnější případ nákazy mezi lékaři a zdravotníky. Jedná se o stomatologa, který ještě 13. března ordinoval, později měl dechové potíže a záchranná služba ho v pátek 20. března převezla do prostějovské nemocnice. Odtud zubaře ve vážném stavu transportovali do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Muž je tam připojen na umělou plicní ventilaci.