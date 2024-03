Nemocnice se chystá na další pandemie. Bude moci léčit až stovky pacientů

Za budovou současné nemocnice v Hořovicích už stojí hrubá stavba nového pavilonu, který by při další pandemii mohl léčit desítky až stovky nakažených pacientů. | foto: AKESO

Zatímco v Praze i Brně vznikají nemocniční pavilony za miliardy z peněz státu či Evropské unie, v Hořovicích se do nákladného projektu pustil i bez dotací podnikatel řeckého původu Sotirios Zavalianis. Staví nemocnici nové generace, která v případě další pandemie může přijmout i stovky nakažených lidí. Šéf infektologů ale nevěří, že by to tak mohlo fungovat.