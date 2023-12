Začne boj o rušení nemocnic. Prymula by omezil ty malé, Kuba velké pražské

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Zavřené ambulance, odložené operace, méně lidí v práci... Tak to vypadá od 1. prosince v řadě nemocnic, kde lékaři odmítli přesčasy. Co bude dál? Když zástupci vlády a zdravotníků podepíšou v pátek dohodu o navýšení platů, nemocnice znovu ožijí. Problémy, které se kupí roky, tím ale neskončí. I to ukázal protest lékařů. Začíná debata o osudu nemocnic.