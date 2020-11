V nemocnicích je 7486 lidí s covidem. Pětina přitom péči akutně nepotřebuje

Podle aktuálních čísel je v českých nemocnicích hospitalizováno 7 396 lidí. Objevuje se však problém, kdy na lůžkách leží pacienti, kteří již nepotřebují akutní lékařskou péči. Jedná se o takzvané sociální hospitalizace.

„V současné době se jedná přibližně o 45 takových pacientů, kteří jsou sice ještě covid pozitivní, ale již nepotřebují zdravotní péči. Jedná se o starší pacienty, u kterých je potřeba především ošetřovatelská a sociální péče. Bohužel se nám je nedaří vracet zpět do zařízení sociálních služeb. Jejich lůžka bychom potřebovali pro akutní případy, kterých neustále přibývá,” popsal mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek s tím, že se nejedná jen o akutní pacienty s virovou infekcí, ale i o pacienty s jinými závažnými diagnózami.

Obdobný problém registrují i jiné nemocnice. „Čísla se samozřejmě neustále mění, ale v tuto chvíli může jít ve všech čtyřech nemocnicích Zlínského kraje dohromady asi o šest desítek takových pacientů. Zpravidla jsou covid pozitivní, ale mají po desetidenní karanténě a nemají už klinické příznaky ani jiné potíže, pro které by byla nutná další hospitalizace,” uvedl mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Podle něj se jedná hlavně o ty, kteří nemají příbuzné, kteří by si je mohli převzít do domácí péče. U jiných, kteří naopak rodinu mají, se stává, že příbuzní si je naopak odmítají převzít a to ze strachu z covidu.

„Je to samozřejmě případ od případu, naši zdravotníci hovory s blízkými řeší každý den a jako i v jiných životních situacích platí, že někdy je domluva dobrá, jindy obtížná,” poznamenal Havrlant. Oslovování rodin je podle něj pro nemocnice běžná praxe.



Snaha uvolnit lůžka

Ve Všeobecné fakultní nemocnici mají přibližně 40 pacientů, kteří podle mluvčí Marie Heřmánkové potřebují ošetřovatelskou péči. „Takovou, která je poskytována v LDN nebo zařízeních sociální péče,” uvedla mluvčí s tím, že se jedná zejména o starší ročníky. Podle ní by nemocnice ocenila, kdyby právě tito pacienti byli přemístěni do sociálních zařízení a uvolnili tak lůžka pro jiné.



Problém se nevyhýbá ani mimopražským nemocnicím. Například brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny hlásí pět procent lůžek obsazených sociálními hospitalizacemi, Fakultní nemocnice Brno podle mluvčí Veroniky Plaché nyní čeká na otevřené záložní nemocnice na brněnském výstavišti. V současnosti má totiž přibližně 10 pacientů, kteří akutní péči nepotřebují.

Počet osob s covid-19 dle krajů

49304 48482 21643 21041 7154 23039 14860 19166 16518 17201 33637 22301 24685 37286

Nejčastěji jde o seniory. Často se také jedná o klienty domovů důchodců či pečovatelských domů. Jenže vracet tyto klienty zpět do zařízení není úplně jednoduché. I domovy důchodců v České republice bojují s nákazou covid-19.

Podle statistik totiž roste počet zařízení, kde se nákaza objevila. Je jich více než 150. Přibývá také nakažených seniorů i mimo tato zařízení, a to v průměru 1 700 denně. Od 1. října testy nákazu potvrdily téměř u 30 000 lidí nad 65 let. Nyní tvoří senioři 14 procent lidí s covidem-19.



U domovů pro seniory či u dalších sociálních zařízeních je problém také v tom, že jsou mnohdy již zaplněné. To potvrzuje i mluvčí zlínských nemocnic Havrlant. „Nemocnicím se v těchto dnech snaží pomoci zařízení následné péče. Jejich kapacitní možnosti jsou ale samozřejmě rovněž limitované i v souvislosti s dlouhodobějším pobytem pacientů na těchto lůžkách,” dodal.

Pomůže dispečink koordinující kapacity

Nemocnicím má od pondělí s hledáním míst pro pacienty, kteří už nepotřebují akutní péči, pomoci také dispečink koordinující kapacity. V Česku je podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny nyní v nemocnicích 47 000 lůžek, ne všechna jsou ale kvůli nedostatku personálu v provozu. Vedoucí Klinické skupiny Covid při ministerstvu zdravotnictví Vladimír Černý o víkendu uvedl, že celkem je takto „vyblokována“ asi pětina lůžek. Důsledkem je tlak na vytváření dalších kapacit.

Aktuální údaje z pondělí z Dispečinku intenzivní péče vykazují pro celou ČR volnou kapacitu asi 1100 lůžek na odděleních anesteziologicko-resuscitačních a asi 7600 lůžek s možností pacientům poskytovat kyslík. Naplněnost lůžek se sleduje od poloviny dubna, kdy bylo dostupných téměř 48 procent intenzivních lůžek a více než dvě třetiny ventilátorů.

„Navyšování kapacit nemocnic je spojené s tím, že získáváte lůžka nejen zastavením odložitelné péče, ale pokoušíte se i přesunout pacienty, kteří nepotřebují akutní péči, mimo nemocnici,“ uvedl Černý pro ČTK. Nemocnice tak fungují i běžně, například po operacích směřují pacienty na oddělení nebo do zařízení následné péče.

„Velmi často se stává, že zařízení, které nemocnice žádají, aby je vzaly, je z různých důvodů nevezmou,“ doplnil.

Dispečink bude mít evidenci těchto lůžek, a pokud nemocnice nebude schopná místo sama najít, i autoritu přijetí takového pacienta na volné lůžko nařídit. Kromě zdravotnických zařízení, jako jsou rehabilitační ústavy, může jít i o lůžka hotelového typu v lázních, ale také hotely i ubytovny, například pro lidi, kteří budou potřebovat izolaci jako nakažení nebo karanténu po setkání s nakaženým.

Vláda v pátek navíc rozhodla, že kraje, které mají do 550 000 obyvatel, budou muset zajistit pro zmíněné účely 80 lůžek, lidnatější kraje včetně Prahy pak 160. Určeny jsou zejména pro seniory, kteří jsou nyní v nemocnicích i s mírným průběhem nemoci. Ty pak například nechtějí v jejich domovech přijmout do izolace kvůli obavě z rozšíření nákazy.

Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly měli být také pacienti, kteří nevyžadují akutní lékařskou péči, přesunuti do hotelů. Každý kraj by měl mít k dispozici dva.

Zda by se ale v budoucnu mohly hotely využít pro takové pacienty, není nyní jasné. Využití hotelových kapacit má na starosti Hasičský záchranný sbor ČR.

„V tuto chvíli nejsem schopna poskytnout žádnou konkrétní odpověď. Nyní se řeší akutní následná péče, dále se bude řešit přesun do lázní a teprve poté by přišly na řadu hotely. Zatím nemáme z Ministerstva zdravotnictví žádné informace, jaké podmínky by měly ubytovací kapacity splňovat. Teprve až požadavky obdržíme, můžeme začít s výběrem,” uvedla mluvčí hasičů Nicole Studená.

V nemocnicích je podle posledních informací s covidem 7 396 pacientů, což je o 90 méně než v neděli. Mezi hospitalizovanými je 1 134 lidí v těžkém stavu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný upozornil, že průměrný věk pacientů s koronavirem stoupl ze 65 na 70 let. I přes mírný pokles nově nakažených Blatný očekává navýšení počtu hospitalizovaných v následujících dnech.