V českých nemocnicích pracují tisíce lékařů, sester, sanitářů a dalších zdravotníků, kteří jsou cizinci. V průměru je to každý desátý až dvacátý zaměstnanec špitálu, a to počítáme jen zdravotnický personál, který přijde přímo do styku s pacienty. Nejvíce je Slováků, třetina z cizinců jsou pak Ukrajinci.