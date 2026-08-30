„Fakultní nemocnice Bulovka potvrzuje, že dne 25. srpna 2026 došlo během neodkladného císařského řezu na gynekologicko-porodnické klinice k nežádoucí události, při níž pacientka utrpěla popáleninové poranění,“ sdělila serveru mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Lékaři podle ní k operaci přistoupili kvůli akutní porodnické komplikaci, která představovala bezprostřední riziko pro dítě.
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Zdravotní stav ženy nevyžadoval intenzivní péči, uvedla mluvčí. Pacientka podle ní zůstává na standardním oddělení společně se svým dítětem a nemocnice o ni pečuje ve spolupráci se specialisty popáleninové medicíny. O propuštění domů lékaři rozhodnou podle vývoje zdravotního stavu ženy a poporodní adaptaci dítěte, doplnila Stolejda Libigerová.
„Vedení nemocnice bezprostředně zahájilo šetření všech okolností události, včetně technických a procesních faktorů. Přesná příčina vzniku nežádoucí události zatím nebyla potvrzena. Na základě závěrů šetření nemocnice přijme odpovídající opatření,“ podotkla mluvčí.
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Podle informací Deníku N zdravotníci chtěli v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Popáleniny má podle serveru na vnitřních stranách stehen, bocích, podbřišku a genitáliích.
V nemocnici Bulovka před dvěma lety personál zaměnil dvě pacientky asijského původu, a jedna z nich tak místo běžné těhotenské kontroly omylem podstoupila kyretáž, při níž zemřelo její dítě. Policie případ vyšetřovala pro možné ublížení na zdraví z nedbalosti, nakonec ale nikoho neobvinila. Žena se s porodnicí dohodla na odškodném 2,3 milionu korun. O místo kvůli pochybení přišla jedna pracovnice nemocnice.