Podle odborníků i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) stárnutí populace zásadně změní to, jakou péči budeme v příštích letech potřebovat. „Máme dnes poměrně jasná data, že potřebujeme postupně transformovat téměř deset tisíc akutních lůžek na lůžka následné a dlouhodobé péče,“ sdělil iDNES.cz. Nechce prý ale jen mechanicky přidávat další lůžka a plánuje změnit strukturu celé sítě tak, aby odpovídala tomu, jak se mění potřeby pacientů. „Je to jedna z velkých systémových změn, kterou chci v tomto volebním období výrazně posunout,“ dodal.
Základní návštěva domácí sestry představuje úhradu ve stovkách korun, zatímco v nemocnici jde péče do tisíců na den.