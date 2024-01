Takhle to má vypadat po císařském řezu, ukázala havířovská nemocnice ve videu

„Na tomto dojemném videu můžete vidět, že i císařský řez může být plný lásky a emocí. Snažíme se o to, aby každý porod byl jedinečným a nezapomenutelným zážitkem pro celou rodinu,“ komentuje videozáznam primář havířovského dětského oddělení Hynek Canibal.

Podle řady osvícených pediatrů i porodníků je pro matku i dítě z mnoha důvodů velmi důležité, aby hned po narození bylo miminko v kontaktu kůže na kůži s matkou a poté i s tatínkem, protože takzvaný bonding podporuje psychickou pohodu, vytvoření emocionálního spojení a také laktaci.

„Žena, miminko a otec zůstali společně po celou dobu. Maminka měla dítě na hrudníku i při převozu na JIP. Naše týmy dbají na to, aby rodinné pouto bylo posilováno hned od prvních chvil. Jsme hrdí na to, že umožňujeme partnerům být nejen emocionální oporou, ale i aktivní součástí celého procesu porodu,“ dodává Canibal s tím, že taková praxe je v Havířově běžná už několik let.

Právě proto si k plánovanému porodu císařským řezem zvolili rodiče havířovskou porodnici, ačkoli bydlí asi hodinu a půl cesty autem. „Obešli jsme několik porodnic a uvažovali i o Rakousku, odkud pochází můj partner, ale nakonec jsme si vybrali Havířov a nelitujeme,“ říká paní Veronika.

Dceru Lilianu porodila žena před týdnem. Ještě teď se jí derou do očí slzy, když vzpomíná na první společné momenty. „Byl to neskutečný pocit, který se nedá popsat slovy. Máte za sebou těžkou operaci, ale sotva uslyšíte dětský pláč a máte malou hned u sebe, tak víte, že je všechno v pořádku a nemusíte se o ni bát, cítíte se úžasně. A když se poprvé přisaje k prsu, zažíváte euforii – neskutečný pocit štěstí, bezpečí a spojení s dítětem i partnerem. Všechno prožíval se mnou,“ popisuje paní Veronika.

Na tom, jak bude porod i péče po něm vypadat se rodička dohodla se zdravotníky předem. Mohla si vybrat mezi anestezií celkovou nebo spinální, kdy zůstane při vědomí, ale neucítí bolest od pasu dolů. Zvolila lokální anestetikum podávané do páteřního kanálu, které znecitliví nervy zásobující dolní část těla.

„Chtěla jsem to právě proto, abych mohla být hned od první chvíle s malou. Při operaci jsem sice cítila nepříjemný tlak, ale ty emoce poté za to rozhodně stály. Dcera u mě zůstala asi dvacet minut, pak ji převzal otec, aby mi lékaři mohli v klidu zašít břicho. Čekali na můj signál. Teprve, když byla Liliana s otcem, zdravotníci ji omyli, prohlédli a zvážili. Jsem šťastná, že jsem prožila laskavý císařský řez. Přirozený porod nebyl možný ze zdravotních důvodů,“ dodává paní Veronika.

Kritika plná nesmyslů

V posledních dnech se kolem bondingu šíří na internetu řada nepravd. Mnozí lidé kritizují a urážejí herečku Denisu Pfauserovou, která s odstupem několika měsíců veřejně pochválila porodníky v Rakovníku za samotný porod císařským řezem, ale podala stížnost na tamní dětskou lékařku, které odnesla dceru, asi patnáct minut ji vyšetřovala, a znemožnila tak bonding, o který rodička předem žádala.

Podle přesvědčení řady kritiků si žena vymýšlí nesmysly a měla by se lékařům omluvit. „Totální šmíra se teď chce zviditelnit, a tak se jako biomatka, která ví vše líp než všichni doktoři světa, tady mele své rozumy. Ne, není mi ji líto,“ napsal v diskusi jeden z mužů.

A pustila se do ní i řada žen. „Bonding je hezká věc, ale dá se provozovat po porodech, které jsou fyziologické a není tam problém. Ženě po císařském řezu se má nejdřív zašít břicho, zatímco neonatolog ošetřuje děcko. Není třeba hledat chyby v doktorech, ale sektářích, kteří vymývají mladým ženám mozky a ničí jejich psychiku, když jim vemlouvají nějaká traumata, která by jinak neměly,“ tvrdila jedna z žen. Mnoho jiných se jí naopak zastalo s argumenty, proč je to důležité a že jinde to jde.

K debatě se připojila i Unie porodních asistentek, podle kterých nemusí být veškerá vyšetření dítěte provedena hned. „Potřeba dítěte a matky být společně není moderní výmysl nebo rozmazlenost, ale biologická potřeba. Okamžitý a ničím nepřerušený kontakt podporuje kromě kojení i budování hlubokého vztahu mezi matkou a jejím dítětem,“ napsaly zástupkyně unie na sociálních sítích a přidaly řadu argumentů.

Kontakt kůže na kůži stabilizuje tělesné funkce novorozence jako je dýchání, srdeční činnost a také pomáhá miminku s udržením tělesné teploty a snižuje hladinu jeho stresu – dítě výrazně méně pláče. Z dlouhodobého hlediska má vliv na spánkové cykly dítěte, zrání mozku, správný růst a prospívání, lepší trávení a efektivnější vstřebávání živin. Po přisátí dítěte se vyplavuje do těla matky oxytocin, který pomáhá například lepšímu zavinování dělohy po porodu.

Pokud se někdo chce o bondingu dozvědět více, může se telefonicky spojit s laktačními poradkyněmi na bezplatné lince nebo ve webové poradně. Informace i kontakty lze najít například na webových stránkách www.rodimvklidu.cz.

Nemocnice se omluvila

Význam bondingu potvrzuje i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka. „Bonding není nějaký moderní výmysl nebo rozmar, jde o velmi důležitý okamžik v životě ženy i narozeného dítěte. Slouží k podpoře tvorby emocionální a fyzické vazby mezi novorozencem a jeho rodiči a má i další pozitivní vlivy,“ říká zkušený porodník.

Podotkl, že na jeho klinice probíhá drtivá většina císařských řezů ve spinální anestezii a bonding je samozřejmostí – s výjimkou případů, kdy to znemožňuje zdravotní stav matky nebo dítěte.

„Ale to se týká pouze jednoho procenta císařských řezů. I u předčasných porodů se snažíme, aby proběhl bonding a dotepal pupečník. Neonatologové u nás ošetřují miminko přímo na operačním sále, ještě když je připojené pupečníkem,“ dodává lékař.

Za to, co se stalo po porodu v Rakovníku, se Denise Pfauserové omluvil písemně ředitel nemocnice Ondřej Dostál. Vyjádřil lítost nad tím, co prožila a podotkl, že chování zdravotníků vnímá jako vyjádření nedostatečné úcty a respektu k rodičce a jejímu přání. „S lékařkou i primářkou oddělení to proberu a vyvodím patřičné důsledky,“ ujistil v dopise Dostál.

Redakce iDNES požádala nemocnici o oficiální vyjádření, ale podle mluvčí nemocnice Evy Milerové se jí zatím nepodařilo vzhledem k pracovnímu vytížení zastihnout ředitele ani primářku novorozeneckého oddělení. Podotkla jen, že bonding je v nemocnici možný, ale dosud jen u plánovaných císařských řezů, nikoli u akutních.

V jiných nemocnicích včetně Havířova je podle lékařů jedno, zda se dítě rodí akutním nebo plánovaným císařským řezem – záleží jen na výsledku porodu. „Pokud žena podstoupí akutní císařský řez ve spinální anestezii a dítě je v pořádku, křičí a adaptuje se normálně, není důvod bránit bondingu. Naopak, je správné ho podpořit,“ zdůrazňuje primář havířovské pediatrie Canibal.