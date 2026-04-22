Nemoci z povolání překvapují. Ubývá covidu, přibývá zničených plic i páteří

Ivana Lesková
  8:00
Ačkoli nemocem z povolání stále dominuje covid, statistika za loňský rok ukázala řadu překvapivých změn. Počet lidí s nárokem na odškodnění klesl o více než třetinu. Výrazně se mění i zdravotní důvody uznaných případů. Zatímco zdravotníků nebo učitelů nakažených koronaviry v roce 2025 bylo minimum, skokově přibylo horníků s poškozenými plícemi i dělníků s chronickým onemocněním bederní páteře.
ilustrační snímek

„V loňském roce lékaři v Česku u 2 909 osob diagnostikovali 3 396 profesionálních onemocnění, z toho 3 329 nemocí z povolání a 67 případů ohrožení nemocí z povolání. Oproti předchozímu roku se celkový počet případů nahlášených do registru snížil o 1 894, tedy o 35,8 procenta,“ říká Vladimíra Lipšová, která vede Centrum hygieny práce a pracovního lékařství i Národní referenční laboratoř pro fyziologii a psychofyziologii práce.

Podzemí Dolu ČSM u Karviné ani po ukončení těžby černého uhlí zcela neutichlo. Nyní tam horníci z OKD z pytlů se speciální směsí staví výbuchuvzdorné hráze.

Tak výrazný propad nahlášených nemocí z povolání souvisí podle lékařky ze Státního zdravotního ústavu s doznívající pandemií covidu.

„Přestože toto onemocnění stále zůstává nejčastější diagnózou, většina evidovaných nákaz, nejčastěji zdravotníků, pochází již z let 2020 až 2024. Do systému se jejich případy dostaly dodatečně. Někteří lidé se totiž o uznání nemoci z povolání přihlásili později a také samotný proces od podání žádosti do potvrzení diagnózy nemoci z povolání trvá obvykle řadu měsíců a ve složitých případech až několik let,“ vysvětluje Lipšová.

Zatímco v minulých letech žádali o uznání covidu tisíce lidí, nové případy nákazy za rok 2025 jsou v registru pouze dva. Víc je tam jiných uznaných nemocí, například svrabu, dávivého kašle či tuberkulózy.

Uznání nemoci z povolání je byrokracie, ale někdy se může vyplatit

Další skupinou jsou nemoci z přetěžování, kterých bylo v roce 2025 uznáno jako nemoc z povolání 215. Nejčastěji onemocněli montážní dělníci (51) a operátoři výroby (45 případů), u nichž lékaři potvrdili syndrom karpálního tunelu, nemoci šlach či svalových úponů, případně kloubů končetin.

Výrazněji ve srovnání s předešlými lety se však loni prosadily dvě jiné diagnózy. Pětinásobně vyskočila uhlokopská pneumokonióza, což je chronické onemocnění plic způsobené dlouhodobou inhalací uhelného prachu s křemenným při těžbě uhlí a hornin. A šestinásobně přibylo chronického onemocnění bederní páteře.

Odborníci mají pro takové zvraty logická vysvětlení. Některé souvisejí se změnami podmínek pro uznávání nemocí z povolání. Například covid lze od loňska přiznat jen pracovníkům určených profesí, kteří prodělali nejméně středně těžké onemocnění, případně s komplikacemi.

Nemocem z povolání vládne covid. Prvnímu Čechovi uznali poničenou bederní páteř

„Těch není mnoho, takže očekáváme, že počty uznaných covidů budou nadále klesat. Naopak chronické onemocnění bederní páteře je novou položkou v seznamu nemocí z povolání teprve od ledna 2023, takže těchto případů bude naopak přibývat,“ míní Lipšová.

V prvním roce, kdy novinka začala platit, nebylo podle ní v registru nahlášené žádné onemocnění bederní páteře, předloni uspěl první žadatel a loni již šest. „Desítky dalších žádostí jsou zatím v řešení. Uspějí však pouze žadatelé s těžkým poškozením bederní páteře, které prokáže neurologické vyšetření a potvrdí magnetická rezonance,“ upřesňuje lékařka.

S koncem těžby přibylo nemocí horníků

Zcela odlišnou příčinu má náhlý vzestup případů těžkého poškozených plic horníků. Jde výhradně o muže z Karvinska či Ostravska.

„Zatímco předloni jsme registrovali 35 horníků s potvrzenou uhelnou pneumokoniózou, loni 166,“ potvrzuje ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Zuzana Babišová.

Konec těžby černého uhlí v Česku. Jeho cesta od prvního výkopu po poslední vozík

Podle ní to souvisí s útlumem těžby v černouhelných dolech OKD a odchodem většího počtu zaměstnanců. „Pracovníci rizikových profesí, ke kterým patří i horníci, musí před ukončením pracovního poměru absolvovat výstupní lékařskou prohlídku. U řady z nich lékaři při té příležitosti objevili trvalé poškození plic uhelným prachem,“ vysvětluje Babišová.

Zatím není jasné, zda budou počty hornických nemocí letos stoupat, nebo naopak. „Těžba sice skončila, ale stále fárá asi 600 lidí, kteří stavějí hráze a zajišťují technickou likvidaci dolů. Hornická činnost u nás definitivně skončí až na přelomu let 2028/2029,“ říká mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Z regionálního pohledu bylo nejvíce nemocí z povolání za loňský rok hlášeno právě v Moravskoslezském kraji – celkem 671 případů. Podle odvětví ekonomické činnosti byli nejvíce postiženi pracovníci ve zdravotnictví a sociální péči – 2 495, na druhém místě zaměstnanci zpracovatelského průmyslu.

Okukují lidem žíly, počítají cizí děti. Vtipné příběhy lidí s nemocí z povolání

„Přestože celkový počet nemocí z povolání v roce 2025 výrazně klesl, znovu se prosazují dlouhodobé faktory související s charakterem práce, přibývá nových položek v seznamu nemocí z povolání a zaznamenáváme i vliv změn na pracovním trhu,“ shrnuje situaci hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková.

Nový seznam nemocí z povolání v Česku rozšiřuje podle ní kapitolu nemocí z azbestu o rakovinu žaludku, tlustého střeva a konečníku. V kapitole chemických látek přibyla specifická toxická poškození nervového systému a také nová forma silikózy.

Podrobnosti lze zjistit na webu SZÚ ve veřejně přístupné publikaci Nemoci z povolání v České republice v roce 2025, která obsahuje statistické údaje o počtu uznaných nemocí z povolání i ohrožení nemocí z povolání.

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Mráz sevřel část Česka. Mapa meteorologů ukazuje, kde bylo až -10 stupňů

Přehled nejnižších teplot ve středu 22. dubna ráno

Česko ve středu zažilo na některých místech velmi mrazivé ráno. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili minus 10,3 stupně. V Čechách mrzlo na většině území, na Moravě a...

22. dubna 2026  8:13

Média nedáme! Studenti pořádají protesty na podporu České televize a rozhlasu

Protest vysokoškoláků a středoškoláků proti jmenování Filipa Turka (Motoristé...

Studenti se ve středu sejdou na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků určených médiím veřejné služby. Své učebny opustí symbolicky za minutu dvanáct v mnoha městech po celé České...

22. dubna 2026

Nemoci z povolání překvapují. Ubývá covidu, přibývá zničených plic i páteří

ilustrační snímek

Ačkoli nemocem z povolání stále dominuje covid, statistika za loňský rok ukázala řadu překvapivých změn. Počet lidí s nárokem na odškodnění klesl o více než třetinu. Výrazně se mění i zdravotní...

22. dubna 2026

Vojáci ze tří desítek zemí se sejdou v Británii, aby domluvili misi na ochranu Hormuzu

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Na konferenci v Británii se sejdou vojáci z přibližně 30 zemí, aby projednali vytvoření mise pod vedením Británie a Francie s cílem zajistit bezpečnost plavby v Hormuzském průlivu. Írán tuto...

22. dubna 2026  7:57

Setkání se studenty i návštěva výsadkářů. Prezident Pavel navštíví Pardubický kraj

Prezident Petr Pavel při návštěvě České Třebové (17.září 2025)

Prezident Petr Pavel ve středu zavítá na dvoudenní oficiální návštěvu Pardubického kraje. V doprovodu své manželky Evy Pavlové navštíví Gymnázium a grafickou školu v Přelouči, zúčastní se debaty se...

22. dubna 2026

Ruský moderátor nazval Meloniovou „fašistickou kreaturou“. Italové reagují

Italská premiérka Giorgia Meloniová (9. ledna 2026)

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil, že si předvolal ruského velvyslance v Římě na protest proti urážlivým výrokům ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova na adresu italské...

22. dubna 2026  6:43

Trump prodloužil příměří, blokáda trvá. Írán hrozí ničením ropného průmyslu

Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele...

Americký prezident Donald Trump prodloužil příměří s Íránem do doby, než Teherán předloží mírový návrh a budou dokončena jednání. Blokádu přístavů ale zachovává. Íránské revoluční gardy pohrozily...

21. dubna 2026  22:26,  aktualizováno  22. 4. 6:32

Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci

Moták pochop

Plánované bezúvraťové napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní železniční koridor nabírá zpoždění. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že projekt za 1,7 miliardy korun může mít negativní...

22. dubna 2026  6:17

Poslanci projednají návrh, který má bránit poskytování nepřiměřeně drahých úvěrů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Na program jednání Sněmovny by se měl ve středu dostat i vládní návrh o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky...

22. dubna 2026  6:12

Volíme obdobný postup jako v roce 2022, hájí Schillerová regulaci cen

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na dnešním jednání vlády, kde se rozhoduje...

Návrh zákona který má vládě umožnit regulovat jejími nařízeními ceny nafty a benzinu, projedná Senát. Ve Sněmovně ho vláda Andreje Babiše v noční bitvě prosadila minulý týden a velmi pravděpodobně se...

22. dubna 2026  5:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

22. dubna 2026  5:47

Meteorologové zveřejnili, jaké bude počasí o prodloužených víkendech v květnu

ilustrační snímek

Počasí o prodloužených víkendech v prvním a druhém květnovém týdnu by mělo potěšit všechny, kdo uvažují o dovolené. V měsíčním výhledu meteorologové předpovídají nadprůměrné teploty a podprůměrné...

22. dubna 2026  5:30

