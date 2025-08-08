Nemocí z klíšťat je letos nejvíc za poslední dekádu

Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července zatím nejvíc za posledních deset let. Lymskou boreliózou se nakazilo přes 3000 lidí, klíšťovou encefalitidou 372, uvedl na sociální síti X Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Jedním z prvních příznaků lymské boreliózy může být erythema migrans, červená...

Jedním z prvních příznaků lymské boreliózy může být erythema migrans, červená skvrna s jasným ohraničením. Může mít i podobu terče s červeným středem. | foto: Centers for Disease Control and Prevention, James Gathany

Zarudlý flek, uprostřed – v místě, kde bylo přisáté klíště – světlejší. Tak...
Piják lužní může přenášet i jiné nemoci, než klíště obecné.
Na fotografii je vidět rozdíl mezi samcem a samicí.
Ilustrační fotografie
10 fotografií

Loni lékaři diagnostikovali za celý rok více než 4000 případů boreliózy a 670 encefalitidy. Česko patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat, nakazí ročně nejvíc lidí, častější jsou jen v Pobaltí.

Obě nemoci se mohou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U boreliózy jim často předchází červená skvrna v místě kousnutí klíštětem, takzvané erythema migrans.

„Pozor, erythema nemusí být někdy vůbec přítomno. Pak borelióza může být bezpříznaková nebo přejde do dalších fází,“ sdělil k tomu na sociální síti X Marek Štefan z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Boj o život. V Česku přibývá nemocí od klíšťat, útočí už brzy na jaře i v zimě

Riziko nákazy stoupá, čím déle je klíště přisáté. „Používejte repelenty, noste dlouhé oblečení. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédněte. Klíště co nejdříve a správně odstraňte,“ doplnil. SZÚ v brožuře doporučuje pohybovat se hlavně po cestách, nevstupovat do trávy či křoví.

Nemoci přenášené klíšťaty mohou mít i závažné následky. U encefalitidy může jít o poruchy paměti, soustředění, únavu nebo obrnu. Vzácně může být onemocnění smrtelné, zejména u starších nebo jinak oslabených osob. Borrelióza může postihnout klouby, nejčastěji kolena, nebo způsobit zánět mozkových blan či obrnu lícního nervu.

Kouslo je klíště, nepřežili. Češi podceňují encefalitidu, ač hrozí obrna i smrt

Nákaz od klíšťat v posledních letech přibývá, podle odborníků to souvisí i s oteplováním, které hmyzu umožňuje žít i ve vyšších nadmořských výškách a díky vyšším teplotám přežívat větší část roku.

Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním, z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno lidem nad 50 let. Proti častější borelióze by očkování mohlo být dostupné v příštích letech. Podle informací na webu výrobce z února letošního roku budou na konci roku známá data ze třetí fáze testování.

Počty případů nemocí způsobených klíšťaty 2015-2025

20152016201720182019202020212022202320242025*
Klíšťová encefalitida355565687715774856594710509670372
Lymská borelióza29134694393947244105371028313517327040313057
