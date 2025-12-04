Počet pacientů se srdečním selháním se do 15 let zdvojnásobí, varují odborníci

Autor: ,
  18:20
Pacientů se srdečním selháním bude za 15 let skoro dvojnásobek proti současným zhruba 370 tisíc. Nemoc, při níž srdce postupně slábne, je třeba podle lékařů zachytit včas. Zaměří se na to od ledna i při preventivních prohlídkách u praktického lékaře.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na čtvrtečním semináři k tomuto onemocnění v Senátu to řekli ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek a místopředseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.

Nemoc, která se nejčastěji vyskytuje u lidí starších 65 let, nemá žádné snadno rozpoznatelné příznaky. Lidé se zadýchávají při námaze, ztrácejí výkonnost, jsou častěji unavení nebo mají oteklé nohy. „Řada pacientů má pocit, že je to normální,“ řekl Linhart.

Jak poznat infarkt. Varovné příznaky mohou být u žen jiné

Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopné pumpovat dostatečné množství krve, jeho nejčastější příčinou je poškození srdce po infarktu, vysoký krevní tlak, cukrovka nebo jejich kombinace. Ve větším riziku jsou například lidé s cukrovkou, vysokým krevním tlakem nebo obézní. Za posledních deset let přibylo nemocných o čtvrtinu.

Blížící se nebo už rozvinuté srdeční selhání odhalí podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky specializované vyšetření krve. Praktičtí lékaři nově nechají vyšetřit krev lidem starším 50 let se dvěma rizikovými faktory, opakovat vyšetření mohou každé dva roky. Od 60 let pak bude k opakovaným testů stačit jeden rizikový faktor. Podle Linharta je zásadní, aby se lidé začali léčit dříve, o to déle pak zůstane jejich zdravotní stav lepší.

Lapají po dechu, často v noci. Problémy mohou ukazovat i na selhání srdce

Za problém považují kardiologové současné kapacity ordinací, v některých regionech podle průzkumu pacientské organizace Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění jen 30 procent přijímá nové pacienty. Podle Šonky by se mělo víc pacientů vracet do péče praktika, potřeba by ale bylo zrušit omezení na předepisování některých léků.

Podle Duška je srdeční selhání častou příčinou snížené práceschopnosti. Polovina nemocných je sice v předdůchodovém věku, tři čtvrtiny z nich jsou ale častěji nemocné a 40 procent ze zdravotních důvodů pracovat nemůže. Náklady na invalidní důchody, nemocenské a příspěvky na péči o tyto pacienty ÚZIS za loňský rok spočítal na téměř 15 miliard, zdravotní pojišťovny léčby vyčíslily na sedm miliard.

Nárůst srdečních selhání? Je to také daň za úspěchy v medicíně, říká kardiolog

Nemoci srdce a cév patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v Česku, zároveň lze většině předejít. Vláda před rokem schválila Národní kardiovaskulární plán, nyní se zavádí. Ministr zdravotnictví v demisi Vlastimil Válek (TOP 09) na tomto setkání uvedl, že podobně jako pro plán boje s rakovinou by Česko mohlo i na realizaci Národního kardiovaskulárního plánu získat evropské peníze. V úterý podle něj byla na potřebě řešit problematiku nemocí srdce a cév na úrovni EU shoda i při jednání ministrů zdravotnictví.

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

4. prosince 2025  18:56

Počet pacientů se srdečním selháním se do 15 let zdvojnásobí, varují odborníci

ilustrační snímek

Pacientů se srdečním selháním bude za 15 let skoro dvojnásobek proti současným zhruba 370 tisíc. Nemoc, při níž srdce postupně slábne, je třeba podle lékařů zachytit včas. Zaměří se na to od ledna i...

4. prosince 2025  18:20

Úleva pro majitele aut starších 10 let. Státy EU odmítly technické kontroly každý rok

Ilustrační snímek

Členské státy EU se ve čtvrtek shodly na tom, že technické kontroly vozidel pro automobily starší deseti let se budou nadále konat každé dva roky a nikoli každý rok, jak navrhovala Evropská komise....

4. prosince 2025  18:15

Hrozil na chatu, u školy ho sebrala policie. Vedle v průmyslovce se zabarikádovali

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy. (4. prosince 2025)

Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...

4. prosince 2025  10:08,  aktualizováno  17:48

První setkání s krutou stránkou světa, vzpomíná Písařík na čtení foglarovek

Chata v Jezerní kotlině očima Martina Písaříka

Herec Martin Písařík se vyznává ze své lásky k foglarovkám. „Sám jsem chodil k Jestřábovi do oddílu,“ přiznal ve videu, které natočil u příležitosti nejnovějšího vydání Foglarovy knihy Chata v...

4. prosince 2025  17:37

Donbas pokryla obří pavučina, do optovláken se zaplétají ptáci i pěchota

Premium
Optické vlákno

Krajina východní Ukrajiny začíná připomínat království začarované do jemňounké pavučiny. Je to výsledek masivního nasazení dronů s optickým vláknem. Bezpilotní stroje jsou díky nim sice...

4. prosince 2025

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

4. prosince 2025  16:55

Co tu tak páchne? V Žilině evakuovali stovky lidí, tři ženy hospitalizovali

V Žilině byl vyhlášen stav nouze kvůli úniku neznámé látky do ovzduší. (4....

Stovky lidí ze širšího centra Žiliny na severu Slovenska ve čtvrtek úřady dočasně evakuovaly kvůli výskytu blíže neupřesněné organické látky v kanalizaci. Obyvatelé si stěžovali na silný zápach, tři...

4. prosince 2025  16:47

Po exmajiteli Pornhubu projevil zájem o zahraniční aktiva ruského Lukoilu i maďarský MOL

Ropná plošina ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři

Zájem o koupi zahraničních aktiv ruské ropné společnosti Lukoil projevil i maďarský petrochemický koncern MOL. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. MOL se tak připojil k rostoucí...

4. prosince 2025  16:41

Turci budou nadále odebírat ruský plyn. Chtějí ale investovat i do zařízení na těžbu USA

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan...

Turecko o rok prodloužilo dvě smlouvy o dodávkách zemního plynu z Ruska. Ankara chce ale závislost na ruských energiích snížit, plánuje proto investice do těžební infrastruktury ve Spojených státech.

4. prosince 2025  16:31

Syna Josefa Luxe zachránila transplantace ledviny, dárcem byla sestra

Zleva Josef Lux, Marie Kršková a Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních...

Pro lékaře Josefa Luxe z Orlickoústecka, syna stejnojmenného zesnulého lidoveckého politika, nebyla nutnost transplantace ledviny překvapením. O nemoci věděl od dětství. V dospělém věku ji musel loni...

4. prosince 2025  16:30

EU zvyšuje těžbu vzácných kovů přímo na hranici s Ruskem. Nechce být závislá na Číně

Most spojující estonské město Narva s ruským městem Ivangorod (24. července...

Evropská unie se chce zbavit závislosti na dovozu vzácných kovů z Číny, zvyšuje proto produkci v závodě v Estonsku. Zařízení na výrobu magnetů ve městě Narva je největší svého druhu v Evropě a leží...

4. prosince 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.