Chtějí lepší život, ale pojišťovny odmítají platit drahou léčbu. Naději přináší soud

Zdravotní potíže se u Miloše Ladry z Příbrami projevily v dospívání, kdy začal zakopávat. Genetické testy odhalily Friedreichovu ataxii - vzácnou dědičnou neurodegenerativní poruchu. Kvůli degeneraci nervové tkáně hlavně v oblasti mozečku, který řídí motoriku a rovnováhu, se na konci studia vysoké školy už neobešel bez invalidního vozíku a začal zadrhávat v řeči. Ve svých 37 letech stále pracuje, ale ztrácí hybnost i řeč, přidaly se nemoci srdce a další potíže.
Na trh míří stále nové a dražší léky, není možné ufinancovat vše. Politici by to měli přiznat, ale také změnit zastaralou část zákona týkající se úhrady léků.