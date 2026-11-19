O chystané Steinmeierově návštěvě v Česku, která se uskuteční 1. prosince, informoval už v říjnu novináře prezident Pavel při návštěvě v Berlíně. Se Steinmeierem se tehdy nesešel, jednal ale s kancléřem Friedrichem Merzem.
Steinmeiera do Prahy doprovodí podle zveřejněného programu i jeho manželka Elke Büdenbenderová. Spolu s ní se prezident zúčastní pietní akce k uctění obětí nacistického pronásledování. O jakou akci přesně půjde, není ale zatím jasné.
Německý prezident byl naposledy v Česku v dubnu 2024. Během dvoudenní návštěvy se setkal s prezidentem Pavlem a tehdejším premiérem Petrem Fialou.
|
Fiala uvítal Steinmeiera v Kramářově vile. Jednali s výhledem na Prahu
Sešel se i se zástupci židovských obcí, navštívil Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov a prošel některá místa spojená s pražským rodákem, německy píšícím židovským spisovatelem Franzem Kafkou. Uctil také památku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Prosincová návštěva bude pro Steinmeiera s největší pravděpodobností poslední cestou do Česka ve funkci hlavy státu. Druhý mandát mu vyprší už 18. března. Jeho nástupce či nástupkyni zvolí Spolkové shromáždění 30. ledna. S největší pravděpodobností se první německou prezidentkou stane bavorská politička Ilse Aignerová.