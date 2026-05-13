„Výroky českého ministra zahraničí nebudu na tomto místě hodnotit,“ řekl mluvčí. „A účast spolkového ministra vnitra Dobrindta na Sudetoněmeckém sjezdu v Brně je nadále v plánu,“ dodal.
Český ministr zahraničí Macinka (Motoristé) v pátek navštívil Berlín, kde se setkal se svým německým protějškem Johannem Wadephulem. Poskytl také rozhovor prestižnímu německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung, v němž s odkazem na Sudetoněmecký sjezd v Brně řekl, že si nemyslí, „že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí“.
Macinka ostře o sudetském sjezdu: Žádné smíření, němečtí politici si ho neužijí
Důvod, proč by si neměli vrcholní němečtí politici sjezd užít, ale nevysvětlil. Řekl jen, že kritika sjezdu není namířena proti Německu, s nímž má podle něj Česko „excelentní vztahy“.
V Dobrindtově kompetenci jako ministra vnitra je i otázka vyhnanců. Zároveň je členem bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), jejímž předsedou je bavorský premiér Markus Söder. Dobrindt už v dubnu potvrdil, že se na sjezd v Brně chystá. V pondělí svou účast definitivně potvrdil také Söder. Doplnil, že se po účasti na sjezdu sudetských Němců setká na Pražském hradě s českým prezidentem Petrem Pavlem.
Vyostřená debata
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce vyjádřit nesouhlas s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku.
Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Opoziční poslanci uvedli, že se schůze nezúčastní. Organizátoři festivalu Meeting Brno i předák sudetských Němců Bernd Posselt uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.
Postoj českých vládních stran ke sjezdu kritizovali už minulý týden mimo jiné zástupci CSU v bavorském zemském sněmu, ale také představitelé bavorské odnože strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni v květnu označila německá tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou. Německé ministerstvo zahraničí v pondělí sdělilo, že se Německo nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o sjezdu.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.
Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) pod vedením Bernda Posselta ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.
Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.