Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Německý ministr vnitra na sudetský sjezd dorazí. Macinkův výrok nekomentoval

Autor: ,
  15:52
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt navzdory vyhrocené debatě v Česku dál plánuje přijet na sjezd sudetských Němců, který se uskuteční příští týden v Brně. Ve středu to sdělil na vládní tiskové konferenci mluvčí ministerstva vnitra Leonard Kaminski. Výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky, podle kterého si Dobrindt pobyt v Brně neužije, mluvčí odmítl komentovat.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt
26 fotografií

„Výroky českého ministra zahraničí nebudu na tomto místě hodnotit,“ řekl mluvčí. „A účast spolkového ministra vnitra Dobrindta na Sudetoněmeckém sjezdu v Brně je nadále v plánu,“ dodal.

Český ministr zahraničí Macinka (Motoristé) v pátek navštívil Berlín, kde se setkal se svým německým protějškem Johannem Wadephulem. Poskytl také rozhovor prestižnímu německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung, v němž s odkazem na Sudetoněmecký sjezd v Brně řekl, že si nemyslí, „že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí“.

Macinka ostře o sudetském sjezdu: Žádné smíření, němečtí politici si ho neužijí

Důvod, proč by si neměli vrcholní němečtí politici sjezd užít, ale nevysvětlil. Řekl jen, že kritika sjezdu není namířena proti Německu, s nímž má podle něj Česko „excelentní vztahy“.

V Dobrindtově kompetenci jako ministra vnitra je i otázka vyhnanců. Zároveň je členem bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), jejímž předsedou je bavorský premiér Markus Söder. Dobrindt už v dubnu potvrdil, že se na sjezd v Brně chystá. V pondělí svou účast definitivně potvrdil také Söder. Doplnil, že se po účasti na sjezdu sudetských Němců setká na Pražském hradě s českým prezidentem Petrem Pavlem.

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Vyostřená debata

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce vyjádřit nesouhlas s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku.

Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Opoziční poslanci uvedli, že se schůze nezúčastní. Organizátoři festivalu Meeting Brno i předák sudetských Němců Bernd Posselt uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.

Na Sudetoněmecký sjezd do Brna přijede i německý ministr vnitra

Postoj českých vládních stran ke sjezdu kritizovali už minulý týden mimo jiné zástupci CSU v bavorském zemském sněmu, ale také představitelé bavorské odnože strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni v květnu označila německá tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou. Německé ministerstvo zahraničí v pondělí sdělilo, že se Německo nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o sjezdu.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) pod vedením Bernda Posselta ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.

Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Hlavní tah na Benešovsku stojí po střetu dodávky s autem, přistávaly dva vrtulníky

Dopravní nehoda osobního auta a dodávky nedaleko obce Nespeky u Benešova (13....

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  16:17

Železo a Kopí. Policie v Berlíně podnikla masivní razii kvůli přestřelkám na ulicích

Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli rostoucím případům...

Německá policie ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli rostoucím případům střelby. Úřady do akce nasadily okolo 500 policistů včetně speciálních jednotek. Policie prohledala zhruba dvacet bytů...

13. května 2026  9:29,  aktualizováno  16:02

Výstavba bytů se má zjednodušit. Jaké změny přináší novela stavebního zákona

Premium
Nová úprava stavebního zákona měla zrychlit výstavbu domů i průmyslových...

Už o prázdninách chce mít ministerstvo pro místní rozvoj hotovou a schválenou novelu stavebního zákona. Plný přechod na nový systém se očekává od 1. ledna 2028, aby se na změny stihli všichni...

13. května 2026

Rusy zatčené v cizině bude moci bránit i armáda, schválili ruští poslanci

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzi v Moskvě. (12. května 2026)

Ruští poslanci ve středu ve druhém a současně i třetím čtení přijali zákon, který poskytne prezidentovi Vladimiru Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných či...

13. května 2026  15:54

Německý ministr vnitra na sudetský sjezd dorazí. Macinkův výrok nekomentoval

Ministr vnitra Vít Rakušan přijal svého německého protějška Alexandera...

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt navzdory vyhrocené debatě v Česku dál plánuje přijet na sjezd sudetských Němců, který se uskuteční příští týden v Brně. Ve středu to sdělil na vládní tiskové...

13. května 2026  15:52

Jako ježci v kleci. Sloupky zatarasily auta, řidiči si nevšimli změněného značení

V ulici Parléřová v Praze 6 nainstalovali sloupky před parkovací místa. (13....

Kuriózní situaci řešili někteří obyvatelé pražského Břevnova. V ulicích Parléřova a Bělohorská totiž v úterý ráno přibyly antiparkovací sloupky, mezi nimiž zůstalo „uvězněných“ několik zaparkovaných...

13. května 2026  15:47

Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím přesně neurčená látka. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření, a pomocí...

12. května 2026  21:06,  aktualizováno  13. 5. 15:36

Šimečka se zaplétá do matčiny aféry. Hrajete Ficovy hry, obviňuje novináře

Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta...

Lídr slovenské opozice Michal Šimečka se čím dál víc zaplétá do aféry, která se původně týkala jen jeho matky Marty Šimečkové. Ta v posledních měsících musí vysvětlovat četné nesrovnalosti v...

13. května 2026  15:36

Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí královnou Margaretou. Zasadili lípu

Petr Pavel se ve středu v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských...

Prezident Petr Pavel se ve středu ráno v Alžbětině paláci v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. V zahradě sídla následně společně symbolicky...

13. května 2026  10:13,  aktualizováno  15:28

Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem

Keir Starmer (12. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, dnes slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen....

13. května 2026  11:06,  aktualizováno  15:28

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pátrání na konci světa. Od nás se hantavirus nešířil, tvrdí v Ohňové zemi

Letecký pohled na Ushuaiu v Argentině. (8. května 2026)

Tým zdravotnického institutu z Buenos Aires se chystá do jihoargentinského města Ushuaia. Plánuje zde získat více informací o šíření hantaviru. Ten se právě z této oblasti mohl dostat na palubu...

13. května 2026  15:25

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Vagon společnosti European Sleeper (26. května 2023)

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

13. května 2026  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.