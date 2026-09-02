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Na Lipsko musíme reagovat, shodují se politici. Opozice radí, k čemu přistoupit

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  10:52
Vojtěch Munzar, Martin Kupka a Karel Haas na tiskové konferenci Poslaneckého...

Vojtěch Munzar, Martin Kupka a Karel Haas na tiskové konferenci Poslaneckého klubu ODS ve Sněmovně. (25. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Anna Ponomarjovová, nová ruská velvyslankyně
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Jan Lipavský (ODS)....
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Vládní i opoziční politici důrazně reagují na nedávné hybridní útoky a sabotáže v Německu, přičemž z útoku na letiště v Lipsku je podle Berlína zodpovědná Moskva. Čestný prezident Motoristů Filip Turek ocenil krok ministra zahraničí Petra Macinky, který si kvůli incidentu v Německu nechá předvolat ruskou velvyslankyni v Česku. Podle Jana Lipavského jde ale o „diplomatické minimum“.

„Jakákoli obdobná provokace v našich spojeneckých zemích je zcela nepřijatelná. Určitě se tímto tématem budeme dnes zabývat. Předvolání ruské velvyslankyně je zcela adekvátní,“ řekl pro iDNES.cz Turek.

K tomu dodal, že je podle něj zejména nutné předejít ukvapeným závěrům a vyčkat na potvrzení všech informací.

Macinka: Zjištění o incidentu v Lipsku jsou alarmující, budu jednat se zpravodajci

Bývalý ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský přivítal, že Německo vůči Rusku přitvrzuje. „Česko má s ruskými sabotážemi vlastní zkušenost – od Vrbětic po pokus zapálit autobusy v garážích Klíčov,“ uvedl exministr.

„Předvolání ruské velvyslankyně je správné, ale je to diplomatické minimum. Česko by mělo podpořit německá opatření, zpřísnit pohyb ruských diplomatů a posílit ochranu kritické infrastruktury. Společným a rozhodným postupem můžeme ruské hybridní působení v Evropě oslabit. Tohle je správný postup,“ prohlásil.

Rovněž podotkl, že Německo chystá kroky nad rámec uzavření ruských diplomatických misí, tedy především v oblasti sankcí a postupu proti ruské stínové flotile, což považuje za klíčové pro evropskou bezpečnost.

Kupka volá po rázné reakci

Šéf ODS Martin Kupka považuje za nutné, aby Česko reagovalo. „Ukazuje to, jak vážnou hrozbu Rusko představuje pořád pro Evropu, a že ta hrozba spíš sílí, než že by utichala. Stoprocentně to budeme otevírat v Poslanecké sněmovně, protože tohle vyžaduje reakci, a ta by měla být z české strany rázná. A je určitě potřeba zpřísnit pravidla pro omezení pohybu ruských diplomatů,“ popsal předseda občanských demokratů.

Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni. Útok v Německu ohrožuje všechny, uvedl resort

V podobném duchu se vyjádřil také předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Po Vrběticích přichází Lipsko. Ruské sabotážní operace jsou realitou, které Evropa čelí. Česká republika by měla společně se spojenci prosazovat další omezení působení ruských zpravodajských struktur v Evropě a současně posílit financování našich bezpečnostních a zpravodajských služeb. Předvolání ruské velvyslankyně je správný první krok, ale pokud se zapojení Ruska potvrdí, mělo by následovat její vyhoštění,“ oznámil Havel. Podle svých slov považuje za absurdní, že se některé státy EU tváří, že mají s Ruskem běžné diplomatické vztahy.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček redakci iDNES.cz sdělil, že za klíčové považuje koordinaci spojenců.

„Za poslední týdny sledujeme eskalaci války na Ukrajině i bezpečnostní situace v Evropě. Česko proto vnímá pozorně kroky německé strany a adekvátně reaguje. Důležitá je také linie úsilí o mírové urovnání, kde nezastupitelnou úlohu hrají USA,“ dodal Vondráček.

Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat

Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle je zodpovědné Rusko, oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low level agenty. Podle ministra zahraničí Johanna Wadephula Německo přijme řadu opatření. Rusko na rozhodnutí odpoví, reagovala vzápětí mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

Česká diplomacie v úterý na sociální síti X v reakci pro německé ministerstvo zahraničí v anglické verzi uvedla, že „kdykoliv ruské hybridní aktivity cílí na jednoho z našich spojenců, jsme ohroženi všichni“.

Válka na Ukrajině

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