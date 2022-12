STALO SE DNES: Extremisté v Německu plánovali puč. Zelenskyj je osobností roku

Německá policie při razii zatkla pětadvacet lidí patřících k extremistické pravicové skupině, která plánovala převrat a ozbrojené útoky proti státu. Vůdci extremistů byli šlechtic a exposlankyně za Alternativu pro Německo. Skupina se snažila o navázání kontaktů s Ruskem.

Rusko dává přednost mírovým mechanismům, v případě potřeby je ale připraveno bránit své zájmy všemi dostupnými prostředky, prohlásil Vladimir Putin. Na jednání ruské rady pro lidská práva ale připustil, že se „speciální vojenská operace“ může protáhnout.

Kontroly na českých hranicích se Slovenskem budou pokračovat další dva týdny, skončit by tak měly k 27. prosinci. Bez prodloužení by skončily 12. prosince. Po jednání vlády to uvedl vicepremiér Marian Jurečka.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se stal letošní osobností roku v americkém časopise Time. Ukrajina od února čelí ruské invazi a Zelenskyj je od té doby symbolem ukrajinského odporu. Magazín při ocenění symbolicky vzpomněl i na nezlomného ducha Ukrajiny.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje, že do Česka v neděli dorazí zimní počasí. Na východě území napadne až 20 centimetrů nového sněhu. Na území dorazí tlaková níže se studeným vzduchem z jižní Skandinávie.