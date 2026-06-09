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Pistorius poděkoval Zůnovi za pokračování muniční iniciativy. Berlín pošle miliardy

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  14:29
Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur (asi 7,2 miliardy korun). V úterý to při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zůnou řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Dále oznámil, že Německo v Česku nakoupí asi 200 tisíc pistolí pro bundeswehr. Zakázka má hodnotu 56 milionů eur (1,35 miliardy korun).
Český ministr obrany Jaromír Zůna a jeho německý protějšek Boris Pistorius v...

Český ministr obrany Jaromír Zůna a jeho německý protějšek Boris Pistorius v Berlíně (9. června 2026) | foto: ČTK

Český ministr obrany Jaromír Zůna a jeho německý protějšek Boris Pistorius v...
Český ministr obrany Jaromír Zůna se v Berlíně setkal se svým německým...
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Pistorius českou muniční iniciativu považuje za důležitý nástroj pro podporu Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské invazi. Poděkoval Česku, že v ní pokračuje.

Muniční iniciativu spustilo Česko v roce 2024. Iniciativa měla pomoci Ukrajině čelit palebné přesile ruské armády. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která nastoupila k moci loni v prosinci, původně uvažovala o úplném zrušení iniciativy. Nakonec kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) souhlasil s pokračováním iniciativy tak, že Česko na nákupy munice nebude finančně přispívat, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu. Podle ministerstva obrany jsou pro letošek uzavřené smlouvy pro dodávky zhruba jednoho milionu kusů munice.

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V únoru poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček uvedl, že iniciativa loni pokryla dodávky 1,96 milionu kusů velkorážní munice na Ukrajinu.

Zůna Německo označil za strategického partnera Česka v obraně a bezpečnosti. Podle Zůny na sebe země vzala velkou odpovědnost za bezpečnost a obranu Evropy. „Německo hraje důležitou roli coby dodavatel vojenské techniky a munice, a tím společně s naším obranným průmyslem výrazně přispívá k bezpečnosti Evropy,“ řekl Zůna.

Pistorius po jednání se Zůnou dále uvedl, že Německo v Česku nakoupí asi 200 tisíc pistolí pro bundeswehr, hodnota zakázky je 56 milionů eur (1,35 miliardy korun). Společnost Česká zbrojovka loni v prosinci oznámila, že dodá nové služební zbraně německé armádě. Cenu ani rozsah zakázky tehdy nezveřejnila.

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Zbrojovka v prosinci uvedla, že bude při plnění smlouvy a zajištění komplexní podpory pro bundeswehr úzce spolupracovat se svým autorizovaným partnerem v Německu – společností POL-TEC GmbH& Co sídlící v bavorském Fürthu. Pistole pro německou armádu označená jako P13 vychází z modelu CZ P-10 C OR (Optics-Ready).

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