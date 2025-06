K tomu Němci vyhostí v rámci evropské politiky zpět do Česka měsíčně minimálně deset migrantů, kteří k nim do země přišli právě od nás, a Česko je musí převzít. Do Německa se přitom snaží dostat nově hlavně Ukrajinci.

Chápeme kroky německé vlády a máme na ni stejný názor. Opatření kontrol musí fungovat. Vít Rakušan ministr vnitra