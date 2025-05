Němci kontrolují na hranicích každé auto. Konec schengenského prostoru?

Ani jeden z řidičů se ničeho nedopustil. Ale přijíždějí do Německa z Čech a mají jinou espézetku než německou. Tedy českou, polskou, slovenskou, rumunskou nebo maďarskou. Němci v tichosti spustili důkladné kontroly podél česko-bavorských hranic. Totéž už před několika týdny udělali v Sasku, kde postavili stany, do kterých už měsíce odklánějí „podezřelá“ vozidla a prohlížejí je. S jediným cílem: nevpustit do země další migranty.

Právě v příhraničí mezi obyvateli malých vesniček a měst sílí hlasy, aby policie byla vůči přicházejícím migrantům ještě přísnější.