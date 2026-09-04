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V Česku se zpřísní ochrana letišť i nádraží, popsal expert. A zmínil nejkritičtější oblast

Matěj Svěrák
  13:58
Německá policie řeší nález podezřelého předmětu v blízkosti rozvodny v...

Německá policie řeší nález podezřelého předmětu v blízkosti rozvodny v Dormagenu, který leží mezi Kolínem a Düsseldorfem. (3. září 2026) | foto: DPA, Jan OhmenČTK

Miroslav Mareš, odborník na extremismus
Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...
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Bezpečnostní opatření, které Česko přijalo v souvislosti s incidenty v Německu, se nejspíš dotknou zejména letišť a nádraží, ale i zbrojařských areálů. Pro iDNES.cz to popsal odborník na bezpečnost Miroslav Mareš s tím, že situace, kdy se má stát spolupodílet na ochraně civilních objektů, bývá často složitá. O opatřeních v pátek informoval ministr obrany Lubomír Metnar.

„Bezpečnostní opatření se samozřejmě vždy týkají posílení ochrany na civilních a vojenských letištích či vlakových nádražích. Pak také na energetické infrastruktuře, kam patří elektrárny nebo i rozvodny elektrické sítě, z bezpečnostních důvodů ale nevíme přesný rozsah opatření,“ popisuje Mareš, který působí na Masarykově univerzitě a specializuje se na extremismus a terorismus.

Podotkl, že v případě Česka lze za nejkritičtější část bezpečnostní infrastruktury označit prostory, kde sídlí zbrojařské firmy, které i posílají zbraně na Ukrajinu, jež se brání ruské agresi.

„V případě soukromých zbrojařských firem se ale ukazuje, že zajištění bezpečnosti od státu bývá složité, protože stát tak má činit v zájmu všech, ale tyto zbrojovky mají zároveň svou vlastní bezpečnostní divizi, která se o podobné záležitosti velmi důsledně stará,“ popisuje Mareš.

Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření

Připomněl incident z března, kdy v Pardubicích došlo k požáru haly v areálu zbrojovky LPP Holding. Policie postupně zadržela v souvislosti s útokem na zbrojovku 11 lidí. Osm je ve vazbě v Česku, další tři zůstávají zadrženi v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. První obviněné vzal soud do vazby na konci března, další následovali později.

Právě bezpečnostní opatření pardubické zbrojovky tehdy výrazně kritizoval premiér Andrej Babiš, který prohlásil, že komplex sice měl bezpečnostní závoru, ale ta šla podle něj obejít dírou v plotě. Podle mluvčí holdingu Martiny Tauberové byl ale areál zabezpečen maximálně.

„Ten areál pardubické firmy nebyl vůbec zabezpečený. Byla tam závora, ale dalo se to obejít, byla tam díra v plotě. Vyzval jsem soukromé zbrojařské firmy, aby si zabezpečily areály. Mají extrémní zisky díky válce, já jim to přeju, ale ať si zabezpečí areály,“ vyzval v březnu Babiš na svých sociálních sítích.

Měli tam díru v plotě, kritizuje Babiš zbrojovku z Pardubic. Firma to odmítá

Podle Mareše ohledně současné situace platí, že zapojeny jsou zejména veškeré zpravodajské služby. „Pro ně jde momentálně o nejvíc horké téma. Při dalších stupních ochrany se zapojuje policie i armáda,“ uzavřel expert.

Metnar v pátek informoval, že Česko na aktuální vývoj reaguje přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat.

Dodal, že ministerstvo vnitra situaci v okolních státech včetně Německa, v souvislosti s nárůstem incidentů spojovaných s podezřením na sabotáže či hybridní působení cizí moci pozorně sleduje.

Německo zná podezřelé z útoku v Lipsku. Moskva si předvolala diplomata

„Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v Česku stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní,“ podotkl.

Německo na počátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka ale byla vadná. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov. Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tento hybridní útok Rusku. Moskva to odmítla.

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