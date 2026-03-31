Poslanec Vondráček nahněval německou nadaci. Lži, pomluvy, reaguje na jeho dopis

Mluvčí Klöcknerové sdělil, že o Vondráčkově dopise ví, ale že se poslanec obrátil na špatnou adresu.
Poslanec Vondráček v pondělí v tiskové zprávě uvedl, že zaslal předsedkyni Spolkového sněmu Klöcknerové „naléhavý dopis“, ve kterém ji žádá o „okamžité prověření mechanismů financování německých politických nadací, konkrétně Nadace Rosy Luxemburgové“.
„Existuje totiž důvodné podezření, že osoby obviněné z teroristického útoku v Pardubicích jsou napojeny na subjekty financované právě z německého státního rozpočtu,“ uvedl.
Nadaci, která jí stojí blízko, má v Německu každá parlamentní strana. Věnují se politickému vzdělávání, mívají své pobočky i v zahraničí včetně Česka a do jejich čela se často dostávají zasloužilí straníci. Nadace Rosy Luxemburgové stojí blízko straně Levice, která vznikla v roce 2007 sloučením postkomunistické Strany demokratického socialismu (PDS) a strany WASG. Nyní je ve Spolkovém sněmu nejmenší opoziční stranou.
Vondráček v dopise zaslaném Klöcknerové podle tiskové zprávy tvrdí, že Nadace Rosy Luxemburgové dlouhodobě podporuje české subjekty „prosazující agendu v rozporu s principy liberální demokracie“. „Ideologické podhoubí“ vytvořené těmito organizacemi podle něj vedlo k radikalizaci osob obviněných ze založení požáru haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích, který české úřady hodnotí jako teroristický útok. Zadrženo bylo v této souvislosti pět lidí. Jeden z nich podle médií psal pro feministický web Druhá směna, který v dopise zmiňuje i Vondráček. Na webu stojí, že vybrané texty byly v letech 2022 až 2023 podpořeny Nadací Rosy Luxemburgové.
„Co nejdůrazněji odmítáme zjevně nepravdivá tvrzení, obvinění a pomluvy, které v tomto textu vznesl český poslanec Libor Vondráček vůči práci Nadace Rosy Luxemburgové,“ uvedla v reakci na tiskovou zprávu českého poslance mluvčí německé nadace Alrun Kauneová-Nüssleinová.
Dodala, že nadace se řídí demokratickými principy, jako jsou právní stát, svoboda projevu a ochrana menšinových práv a svou činnost vnímá jako prostředek k vytvoření solidární a mírové společnosti, čímž působí proti radikalizačním tendencím.
„Projekty regionální kanceláře v Praze slouží navíc k podpoře sousedského dialogu mezi Německem a Českou republikou,“ dodala Kauneová-Nüssleinová. Zdůraznila, že v případě dalšího šíření „nepravdivých informací obsažených v tiskové zprávě“ si nadace vyhrazuje právo podniknout právní kroky. Vondráčkovu reakci se ČTK snaží získat.
Mluvčí předsedkyně Spolkového sněmu Mathias Paul sdělil, že o Vondráčkově dopisu a jeho obsahu ví, oficiálně ale zatím do sněmu nedorazil. „Uvedený poslanec se beztak stejně neobrátil se svým požadavkem na správné místo: Nadace blízké politickým stranám nejsou v Německu financovány z rozpočtu Spolkového sněmu, ale na žádost a prostřednictvím Spolkového ministerstva vnitra,“ uvedl.
Doplnil, že nadace podléhají finanční kontrole Spolkového účetního dvora. Také požadavek na zpřísnění zákonů ohledně financování nadací Vondráček neadresoval podle Paula správně. „Správným adresátem by v tomto případě byly frakce Německého spolkového sněmu,“ dodal mluvčí.