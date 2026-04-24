Jako Alcatraz. Německá extremistka, která byla muž, si stěžuje na Bory

  15:58
Německá pravicová extremistka Marla-Svenja Liebichová posílá z plzeňské věznice Bory dopisy, ve kterých si stěžuje na podmínky v české vazbě. Jejich obsah se objevuje na jejím účtu na sociální síti X, upozornil německý bulvární list Bild.
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, byl v roce 2023 pravomocně odsouzen...
Liebichová byla původně odsouzena jako muž Sven Liebich, který si ale úředně změnil pohlaví. Před výkonem trestu uprchla, zadržena byla na počátku dubna v Česku. Nyní čeká na rozhodnutí o vydání do Německa.

Česká policie zadržela 55letou Liebichovou u Aše v Karlovarském kraji. Stalo se tak na základě evropského zatykače. Státní zastupitelství v Halle podalo žádost o její vydání do Německa. Soud v Halle už v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení ze štvaní, pomluvy a urážky. S následným odvoláním neuspěl. Muž si ale úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Chemnitz (Saské Kamenici), kam ale loni nenastoupil.

Po zadržení v Česku Liebichová putovala do vazební věznice v Plzni na Borech. Německý bulvární list ji popisuje jako „hororovou“ a připomíná, že se objevila v sérii streamovací platformy Netflix s názvem Nejdrsnější věznice světa.

Na ověřeném účtu Liebichové na síti X se v posledních dnech začaly objevovat příspěvky zveřejňované ve jménu Liebichové „týmem Marla“. Extremistka v nich označuje borskou věznici za „Alcatraz“ a stěžuje si mimo jiné na hygienické podmínky, nedostatek soukromí či na to, že musí stále nosit respirátor FFP2, protože odmítla rutinní lékařskou prohlídku.

V jednom z dopisů se obrací Liebichová na tisk. „Vzhledem k poměrům v této věznici zruším svůj bojkot médií a budu odpovídat na otázky týkající se této záležitosti,“ uvedla a zveřejnila poštovní adresu do věznice.

List Bild už dříve s odvoláním na své zdroje napsal, že Liebichovou česká policie zadržela, když byla v obci Krásná na Ašsku na „milostné návštěvě u přítelkyně“. Z místa se údajně pokusila uprchnout na elektrokoloběžce. Česká policie na počátku dubna uvedla, že hledanou osobu zadrželi příslušníci oddělení cíleného pátrání.

Případ Liebicha-Liebichové vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno. Organizace bojující za práva sexuálních a genderových menšin upozorňují, že zákon pomohl už tisícům lidí a jeho změna kvůli jedinému případu zneužití by byla krokem zpět.

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

