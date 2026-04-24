Liebichová byla původně odsouzena jako muž Sven Liebich, který si ale úředně změnil pohlaví. Před výkonem trestu uprchla, zadržena byla na počátku dubna v Česku. Nyní čeká na rozhodnutí o vydání do Německa.
Česká policie zadržela 55letou Liebichovou u Aše v Karlovarském kraji. Stalo se tak na základě evropského zatykače. Státní zastupitelství v Halle podalo žádost o její vydání do Německa. Soud v Halle už v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení ze štvaní, pomluvy a urážky. S následným odvoláním neuspěl. Muž si ale úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Chemnitz (Saské Kamenici), kam ale loni nenastoupil.
Uprchlou německou extremistku, která změnila pohlaví, zadrželi policisté v Česku
Po zadržení v Česku Liebichová putovala do vazební věznice v Plzni na Borech. Německý bulvární list ji popisuje jako „hororovou“ a připomíná, že se objevila v sérii streamovací platformy Netflix s názvem Nejdrsnější věznice světa.
Na ověřeném účtu Liebichové na síti X se v posledních dnech začaly objevovat příspěvky zveřejňované ve jménu Liebichové „týmem Marla“. Extremistka v nich označuje borskou věznici za „Alcatraz“ a stěžuje si mimo jiné na hygienické podmínky, nedostatek soukromí či na to, že musí stále nosit respirátor FFP2, protože odmítla rutinní lékařskou prohlídku.
V jednom z dopisů se obrací Liebichová na tisk. „Vzhledem k poměrům v této věznici zruším svůj bojkot médií a budu odpovídat na otázky týkající se této záležitosti,“ uvedla a zveřejnila poštovní adresu do věznice.
List Bild už dříve s odvoláním na své zdroje napsal, že Liebichovou česká policie zadržela, když byla v obci Krásná na Ašsku na „milostné návštěvě u přítelkyně“. Z místa se údajně pokusila uprchnout na elektrokoloběžce. Česká policie na počátku dubna uvedla, že hledanou osobu zadrželi příslušníci oddělení cíleného pátrání.
Německá extremistka po změně pohlaví nenastoupila do vězení, pátrá po ní policie
Případ Liebicha-Liebichové vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno. Organizace bojující za práva sexuálních a genderových menšin upozorňují, že zákon pomohl už tisícům lidí a jeho změna kvůli jedinému případu zneužití by byla krokem zpět.