Na koních až do Jeruzaléma. Německý spolek „mírotvůrců“ projíždí Českem

svm Matěj Svěrák Autor:

19:33

Spolek německých křesťanů seskupený pod názvem Sdružení mírových zvonů se chlubí jednou zvláštní tradicí: Na koňských spřeženích letos vyráží z Německa až do Jeruzaléma za účelem šíření míru. Jak jejich mise do válkou zmítané Izraele ale dopadne je značně nejisté. Němci ale přesto pokračují a se svými koňmi a vyzváněním takzvaného zvonu míru v sobotu zavítali do Česka.