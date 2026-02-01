Pavel nerespektuje volby, ministerstvo zahraničí ho bude ignorovat, řekl Macinka

Nejmenování Filipa Turka a vztah mezi Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem – to byly hlavní témata debaty v České televizi, která se soustředila především na okolnosti rozhodnutí premiéra a roli lidí blízkých Hradu.
Macinka uvedl, že se o rozhodnutí premiéra dozvěděl nepřímo. „Když měl pan premiér novoroční oběd a sdělil mi, že Filipa Turka nejmenuje, bylo to prostřednictvím telefonu Petra Koláře,“ řekl.
Právě jméno Petra Koláře je jediné z dvanácti poradců prezidenta, které si Macinka pamatuje. „V zásadě si pamatuji jen jeho, protože je jedinečný,“ poznamenal s tím, že složení poradního týmu je mu osobně jedno. „Moc mě nezajímá, kdo radí prezidentovi,“ řekl.
Ani zveřejnění zpráv nebylo šťastné, první krok ale udělal Macinka, řekl Juchelka
Macinka otevřel otázku respektování výsledků voleb a role Poslanecké sněmovny. „Prezident nerespektuje výsledky voleb ani vůli sněmovny. Proto jsem zvolil jako politolog termín kohabitace. Ten termín ale asi pan Kolář nezná,“ uvedl.
Ministr zahraničí se vyjádřil i ke kritice bývalého prezidenta Václava Klause. „Václav Klaus mě za tu dobu, co mě zná, hodně chválil i hodně kritizoval. Dnes večer ho uvidím,“ řekl Macinka.
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Diskuse se dotkla rovněž plánovaného navyšování výdajů na obranu, konkrétně debat o pětiprocentním podílu HDP.
Macinka se vyjádřil i k protestům, které se kvůli jeho osobě konají v neděli v Praze. Uvedl, že respektuje právo na protest, zároveň ale připomněl výsledek voleb. „Respektuji vyjádření názoru opozice, ale oni by měli respektovat, že nebyli většinou, aby jejich strany mohly vládnout,“ uzavřel.