Přitvrdíme. Boj s nelegální migraci bude klíčové téma, shodují se politici

„Z mého pohledu je nutné řešit migraci mimo území Schengenu. Povinná solidarita je nesmysl a Česká republika musí co nejdříve změnit azylový zákon a nelegální migranty dostat co nejdříve mimo území ČR a i mimo území Evropské unie. A toto je hlavni úkol. A ne schvalovat kvóty, které de facto jsou pozvánkou pro nelegální migranty,“ uvedla pro iDNES.cz exministryně pro místní rozvoj a místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová.

ANO ještě kandidátku do eurovoleb neschválilo, ale špičky hnutí včetně Andreje Babiše daly najevo, že Dostálová má být lídr kandidátky. „Hlavními tématy pro evropské volby budou zcela jistě revize Green Dealu, migrace a návrat ke kořenům založení Evropské unie, to jest naplňování čtyř svobod,“ dodává Dostálová.. Tedy svoboda pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

Její slova kritizující povinnou solidaritu i to, že jde fakticky o pozvánku pro nelegální migranty nepřekvapivě téměř kopírují kritiku šéfa hnutí ANO směrem k dohodě o pravidlech migrace mezi europoslanci a zeměmi Evropské unie, kterou ještě budou potvrzovat jednotlivé země a jejich ministři vnitra. „Evropa je nepoučitelná. Opět zve na kontinent miliony nelegálních migrantů a zodpovědnost za to nese zejména vláda Petra Fialy,“ tvrdil Babiš. Premiér se proti tomu hned ohradil. Ale jasně to ukázalo, co se bude v kampani dít.

Chceme přitvrdit, EU v tom zatím selhává, říká lídr kandidátky SPOLU Vondra

„Bude to klíčové téma. Chceme v boji proti nelegální migraci přitvrdit. EU v tom zatím selhává. Už si to konečně uvědomují i na Západě. Masivní imigrace ze zemí Blízkého, Středního Východu i severní Afriky je zkrátka bezpečnostní riziko. Útok na Izrael i problémy v západoevropských metropolích to ukazují v plné nahotě,“ uvedl lídr kandidátky koalice SPOLU (koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09) Alexandr Vondra.

„Myslím, že i vzhledem k vyjádření Andreje Babiše bude migrace zásadní téma, ale ve skutečnosti to bude strach a bezpečnost. Shodneme se v tom, že chceme bezpečnou Evropu, neshodneme se možná v tom, jak toho dosáhnout,“ řekl místopředseda STAN Jan Farský, mezi nímž a Danuší Nerudovou se rozhodně o lídrovi kandidátky vládního hnutí pro eurovolby.

„Prostě musíme daleko lépe chránit vnější hranice, posílit Frontex, protože když to nedokážeme, tak se pak budou muset chránit ty hranice vnitřní, což je náročnější, dražší a rozbije se Schengen, urychlit azylové řízení. A kdo nemá nárok na azyl, tak ho co nejrychleji ho poslat zpátky, odkud přišel, třeba i přes nějaké detenční tábory. A u těch, kteří dostanou možnost tu být, tak u nich trvat na tom, že musí dodržovat pravidla území, ve kterém žijí,“ popisuje svou představu Farský. A dodává – lehce se to řekne, hůř se to vykonává.

Nezachráníme celý svět, ale máme povinnost pomoci ohroženým na životě, říká Farský

Nelepší je podle něj dosáhnout toho, aby se migranti do Evropy vůbec nevydali. „Ve chvíli, kdy nebudou mít důvod vydat se na drahou, a ještě k tomu rizikovou cestu do jiných zemí, tak je to nejlepší řešení. Nelze to zastavit billboardy Stop migraci. Nezachráníme celý svět, nemáme kapacitu pomoci každému, kdo si o to řekne, protože se chce mít o něco líp. Máme ale povinnosti pomoci těm, kteří jsou ohroženi na životě,“ uvedl Farský.

Obdobně se vyjádřil schválený lídr kandidátky Pirátů, europoslanec Marcel Kolaja. „Nelegální migraci je samozřejmě třeba odmítnout. Vždy ale přitom musíme usilovat o to, aby lidé zbytečně neumírali na moři při snaze se do Evropy dostat,“ uvedl Kolaja.

„Důležité je také dělat kroky pro předcházení migraci, ať už to je pomoc v zemích, odkud lidé přicházejí, nebo boj s klimatickou změnou. Pokud nezavedeme nezbytná opatření proti změně klimatu, povede to k masové migraci stovek milionů lidi. Přesto právě ti politici, kteří migrací nejvíce straší, současně nejsou ochotni zakročit proti změně klimatu “ míní místopředseda Pirátů Kolaja a upozorňuje na jeden z dalších důvodů, který může zesilovat migraci.

Téma migrace se podle něj objevuje v prakticky všech volbách, často ale ne ve formě racionální debaty. „Namísto toho jej část politiků zneužívá ke strašení lidí. Jak už ukazují vyjádření v médiích od kandidátů za SPD, ANO, SPOLU, tato kampaň zřejmě nebude výjimkou,“ je přesvědčen Kolaja.

SPD a Trikolora vyhlašují nulovou toleranci ilegální migraci

„Vedle zdražování a zákazů, které přináší Green Deal, bude migrace dalším zásadním bodem v kampani SPD a Trikolory. Budeme vysvětlovat, že jsme proti jakémukoliv pokusu o přerozdělování migrantů, proti islamizaci české společnosti a pro nulovou toleranci ilegální migrace do Evropské unie,“ odvětil na otázku, jak velkou roli bude hrát v kampani migrace, lídr kandidátky SPD a Trikolory Petr Mach.

Podle lídra kandidátky SOCDEM, bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, je s tématem migrace spojena jedna skoro neřešitelná věc. „My máme dnes na území Evropy čtyři miliony nelegálních migrantů, ale oni tady jsou proto, že my je tady chceme, protože pro podniky a pro byznys jsou strašně důležití, oni vlastně zlevňují cenu výrobků. Tady jsou dvě protikladné tendence. Jedna je strach z těch migrantů a na druhé straně systém funguje tak, že on vlastně s nimi počítá jako s pracovní silnou, kterou chce zaměstnat. Ty čtyři miliony lidí jen tak nezmizí a my si nepřiznáváme, že to je ve střetu tyto tendence.“ řekl Zaorálek.

Problém vidí i v tom, že se ukázalo, že všechny dosavadní metody, jak se přijímali migranti a jak se s nimi zacházelo, selhaly. „Selhala multikulturní, která byla ve Švédsku, Kanadě, selhala ta vylučovací, kterou měli Němci, Rakušané, kdy je prostě nechávali jenom jako pracovní sílu, selhala i ta francouzská asimilační, protože jim tam teď hoří domy,“ dodává Zaorálek.

Cestou je podle něj občanská integrace. „Vy musíte mít určitou šanci, že s těmi dotyčnými jste schopni pracovat. Je evidentní, že pro Česko je jednodušší pracovat s těmi, kteří přicházejí z Ukrajiny, než s těmi, kteří přicházejí z Afriky,“ uvedl Zaorálek.

„Bude to určitě zásadní téma, kdy bude obrovský střet populistů, kteří budí strach a kteří zjednodušují ten problém na to – pozvěme migranty nebo zastavme migranty – a lidi, kteří chápou, že je to komplex věcí, které se musí řešit a že evropské řešení je jediné možné,“ říká o tom, jakou roli bude hrát v kampani migrace, ministr vnitra Vít Rakušan.