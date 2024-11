Češi ukázali své široké srdce: v pár dnech se složili dívce na novou ruku

„Jsme neskutečně dojatí a vděční, nejde to ani vyjádřit. Všem čtenářům a přispěvatelům ze srdce děkujeme za naši Nelu, která tak dostala předčasného Ježíška,“ reagovala Nelina maminka Julie Charchoňová.

Ve sbírce stále přibývají peníze, rodina je beze zbytku využije na složitou a zdlouhavou rehabilitaci dcery, za kterou dojíždí do Prahy

„Musí stále navštěvovat lékaře, zotavuje se, bere spoustu léků. Hned po Novém roce ji čeká návštěva protetika, který pro ni bionickou ruku bude vyrábět,“ dodala Nelina matka. Další peníze, které ze sbírky přebydou částku nutnou na robotickou paži, chce rodina využít na nákup speciálních pomůcek pro jednoruké lidi. Jde o pomůcky denní potřeby sloužící k usnadnění běžných činností, ať už se jedná o oblékání, přípravu jídel či osobní hygienu.

Puberťačka bez ruky? Ani si to nechci představit

Třebaže drtivá většina lidí vyjadřovala mladé dívce svůj soucit, našli se i tací, kteří upozornili na to, že „jiní jsou na tom hůř“ a že bez jedné ruky se dá dobře žít i bez bionické náhrady a že sbírka je zbytečná. Tyto příspěvky četl v diskusi i Petr Šolc, který ztratil ruku ve svých 24 letech při vlakovém neštěstí. Bez ruky žije už 17 let a dodnes si na to prý nezvykl.

„Vlastně si neumím představit, co to udělá se 17letou holkou, která je ještě v pubertě. Citlivý věk. Já chtěl skončit se životem. Když pominu fyzickou deformaci, která ji navždy bude limitovat, tak sociální dopady jsou mnohem horší. Vyčlenění z části kolektivu, pocity viny, obavy z odmítnutí, omezené společenské aktivity. Problémy při všech činnostech,“ míní Šolc.

„V životě bych si netroufl tvrdit, že ztráta ruky je snad méně něž jiné onemocnění nebo hendikep. Zkuste si na jeden den zavázat jednu ruku k tělu a uvidíte, že jenom najíst se nebo otevřít flašku s pitím je boj,“ dodává hendikepovaný muž.

Šlo o centimetry

Nela Charchoňová ztratila ruku letos 29. srpna na dálnici D8, když vůz řízený její matkou narazil do kamionu, který zabrzdil před nimi kvůli prasklé pneumatice náklaďáku před ním. V autě s řidičkou a Nelou jela ještě její teta a bratr. Nikomu dalšímu se nic nestalo. Matka se vůz pokusila nacpat mezi jiné auto a kamion.

„Nechtěla jsem prostě nikoho zabít, tak jsem to šoupla do té úzké uličky. Na rozhodnutí byla vteřina. Bohužel chyběly centimetry a naše auto se pravým bokem zachytilo,“ vzpomněla Julie Charchoňová.

Auto se o bok kamionu doslova rozpáralo. Nelina pravá ruka skončila utržená. Těžce zraněné dívce poskytla první pomoc lékařka, která shodou okolností projížděla okolo. Ránu jí zaškrtila popruhem od kabelky. Nela však utrpěla ještě tržnou ránu na hlavě, řezné rány od ostrých kusů karoserie, měla pohmožděné plíce a natrženou slezinu a měla též popáleniny na boku.

V Motole, kam ji transportovali vrtulníkem, ji uvedli do umělého spánku. Když se z něj probudila, zjistila, že ruku už vrátit nepůjde. Byla doslova ukroucená a sebelepší chirurg by to nesvedl. „Kdyby ruka byla čistě ufiklá, přišili by ji. Ale jak byla ukroucená a odtržená, nebylo pořádně co přišít,“ vysvětlila Nela.