Nekula brání české vinaře. Zvýšení daní by je znevýhodnilo, tvrdí

Snaha zdanit tiché víno vyvolala odpor u KDU-ČSL už na počátku jednání. „Proč nemohu souhlasit se zdaněním tichých vín: Výsledek přínosu pro státní kasu je nejistý a nevýrazný. Země v EU, ze kterých se k nám mimo jiné dováží spousty vína, tuto daň nemají (Itálie, Španělsko, Německo, Rakousko atd ). Tak proč my?“ napsal Nekula minulý týden na Twitteru.

Důvody uvedl i v pondělním Interview na ČT24. „Česko je tradiční vinařskou zemí. Chceme tuto tradici zachovat, nechceme být v situaci, kdy bychom poškodili naše vinaře,“ řekl Nekula. Zdanění by podle něj vedlo k likvidaci moravských a českých vinařů, protože jejich produkty nejsou konkurenceschopné levným vínům z dovozu.

Na dotaz, proč zrovna tichá vína mají tuto výhodu, dodal, že „je potřeba srovnávat srovnatelné“. „Léta jsme budovali vinohrady. Ty vytváří svébytný ráz krajiny. Opatření, která by nastala, by vinaře hendikepovala. Až 25 procent vinohradů by najednou nemuselo být obhospodařováno,“ uvedl ministr zemědělství.

Mělo by být tiché víno zdaněno? ano 89 %(224 hlasů) ne 11 %(27 hlasů)

Se zdaněním tichých vín by podle něj nastal stejný proces jako u šumivých. „Malé a střední vinaře bychom tou spoustou administrativy zatlačili do šedé zóny,“ dodal Nekula. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale v materiálech pro koaliční partnery spočítal, že zavedení daně na tichá vína ve stejné výši jako na šumivá – tedy 23,40 Kč na litr – by vyneslo až čtyři miliardy korun ročně.

Spotřební daň na tichá vína je v posledních týdnech horkým tématem. Logicky se nelíbila tuzemským vinařům. Podle nich by vyšší zdanění snížilo jejich konkurenceschopnost vůči zahraničním vinařům. Vadil jim také očekávaný nárůst byrokracie a samotná nižší spotřeba vína, která by přišla poté, co by kvůli dani zdražila jejich produkce. S tím by podle vinařů souvisel také zánik pracovních míst.