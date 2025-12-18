Druhý den se Česko vzbudilo do jiného světa. Začal platit čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES ministra Jana Blatného. Všechny obchody (vyjma těch s nejnutnějším zbožím) a provozovny zůstaly zavřené, platil noční zákaz vycházení i požívání alkoholu na veřejnosti. A setkat se mohlo maximálně šest lidí najednou.
„Připravme se, že letos to budou jiné Vánoce. Myslím, a teď bez legrace, že nejlepší dárek pro prarodiče je velká sada respirátorů,“ nabádal ministr.
Přísná opatření měla dopad i na vánoční tradice a zvyky. Na Staroměstském náměstí v Praze byste tenkrát davy lidí hledali marně. Svátky na poloprázdném náměstí bez tradičních trhů připomínal pouze stromek. Tradiční nebyla ani jeho instalace, organizátoři předem raději neřekli, v kolik hodin jej budou rozsvěcet, aby se na místě neshromáždil větší dav lidí.
Omezení se dotkla i tradiční štědrovečerní půlnoční mše. Kostely mohly být podle nařízení zaplněny maximálně z 20 procent kapacity, lidé museli přijít v respirátorech a sedět s rozestupy. Některé farnosti proto od veřejné mše raději upustily a část z nich je alespoň vysílala online.
Kdo mohl, tak na svátky odjel z města na chaty a do hor. Týden před Vánocemi, kdy se všechno uzavíralo, se totiž paradoxně poprvé otevřely lyžařské areály, které splňovaly přísná hygienická opatření. To, co jindy záleží jen na sněhu a mrazu, musela tentokrát povolit výslovně vláda. Otevřela třeba vleky na šumavském Špičáku, na Klínovci či v Peci pod Sněžkou.
„Tam se otevřelo celkem 4,6 kilometru sjezdovek. Lyžovalo na nich dohromady 150 lidí. Rozhodně to tedy nebyl žádný nával,“ zaznamenali jsme tehdy v iDNES.cz. Lyžaři ale museli přijet pouze na otočku, všechny hotely, apartmány i restaurace zůstaly nadále zavřené.
Na silvestra se ještě přitvrdilo
Radost však ani milovníkům zimních sportů nevydržela dlouho. Protože se i přes přijatá opatření epidemiologická situace nadále zhoršovala, vstoupilo Česko 27. prosince do pátého – nejpřísnějšího stupně systému PES.
Prodloužil se zákaz nočního vycházení, i venku se mohly shromáždit maximálně dvě osoby naráz a v supermarketech se mohly prodávat pouze základní potřeby. Všechno ostatní zboží bylo v regálech zapáskované.
A také se po pár dnech znovu povinně uzavřely lyžařské areály. Někde si však Češi poradili a lyžovačku si užili i přes odstavené vleky. Třeba na Klínovci vyměnili lanovku za vlastní auto. „Jde o skupiny tří čtyř lidí, kdy jeden z nich jezdí autem a ostatní nabere pod svahem a vyveze je zase na kopec,“ káral je tehdy za porušování pravidel starosta Božího Daru Jan Horník.
Zákazy začali porušovat i někteří restauratéři. Pravidelně otevřeno měl třeba pivovar Malý Janek na Příbramsku, který vedl podnikatel a bývalý politik Jiří Janeček. Ten se postupně s dalšími restauratéry podílel na založení iniciativy Chcípl PES, která shromažďovala rebelující hospodské a protestovala proti covidovým opatřením.
Výjimečné nebyly jen svátky, ale i silvestr. Kvůli zákazu nočního vycházení od 21. hodiny se tradiční divoké oslavy v centrech měst nekonaly. Záchranáři a policisté tak zažili jeden z nejklidnějších příchodů nového roku, co pamatují. Oslavy se protentokrát z ulic a hospod přesunuly do domácností.
