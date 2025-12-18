Nejzvláštnější svátky. Připomeňte si Vánoce v lockdownu během covidu

Jiří Vachtl
  10:53
Přesně před pěti lety se celá republika týden před Vánocemi chystala na nejdelší covidovou uzávěru během pandemie. Opozdilci v nákupních centrech doháněli chybějící dárky, štamgasti se loučili u posledního piva. Obchody a restaurace se ten večer nezavřely jen přes noc, ale téměř na půl roku.
Poslední pivo v pražské restauraci Lokál na Korunní ulici před jejím zavřením. Vládním nařízením byly všechny restaurace a hospody uzavřeny. (17. prosince 2020) | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Druhý den se Česko vzbudilo do jiného světa. Začal platit čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES ministra Jana Blatného. Všechny obchody (vyjma těch s nejnutnějším zbožím) a provozovny zůstaly zavřené, platil noční zákaz vycházení i požívání alkoholu na veřejnosti. A setkat se mohlo maximálně šest lidí najednou.

„Připravme se, že letos to budou jiné Vánoce. Myslím, a teď bez legrace, že nejlepší dárek pro prarodiče je velká sada respirátorů,“ nabádal ministr.

Přísná opatření měla dopad i na vánoční tradice a zvyky. Na Staroměstském náměstí v Praze byste tenkrát davy lidí hledali marně. Svátky na poloprázdném náměstí bez tradičních trhů připomínal pouze stromek. Tradiční nebyla ani jeho instalace, organizátoři předem raději neřekli, v kolik hodin jej budou rozsvěcet, aby se na místě neshromáždil větší dav lidí.

Pět let od pacientů 1, 2 a 3. Jak do Česka přišel covid a začal nouzový stav

Omezení se dotkla i tradiční štědrovečerní půlnoční mše. Kostely mohly být podle nařízení zaplněny maximálně z 20 procent kapacity, lidé museli přijít v respirátorech a sedět s rozestupy. Některé farnosti proto od veřejné mše raději upustily a část z nich je alespoň vysílala online.

Kdo mohl, tak na svátky odjel z města na chaty a do hor. Týden před Vánocemi, kdy se všechno uzavíralo, se totiž paradoxně poprvé otevřely lyžařské areály, které splňovaly přísná hygienická opatření. To, co jindy záleží jen na sněhu a mrazu, musela tentokrát povolit výslovně vláda. Otevřela třeba vleky na šumavském Špičáku, na Klínovci či v Peci pod Sněžkou.

„Tam se otevřelo celkem 4,6 kilometru sjezdovek. Lyžovalo na nich dohromady 150 lidí. Rozhodně to tedy nebyl žádný nával,“ zaznamenali jsme tehdy v iDNES.cz. Lyžaři ale museli přijet pouze na otočku, všechny hotely, apartmány i restaurace zůstaly nadále zavřené.

Na silvestra se ještě přitvrdilo

Radost však ani milovníkům zimních sportů nevydržela dlouho. Protože se i přes přijatá opatření epidemiologická situace nadále zhoršovala, vstoupilo Česko 27. prosince do pátého – nejpřísnějšího stupně systému PES.

Prodloužil se zákaz nočního vycházení, i venku se mohly shromáždit maximálně dvě osoby naráz a v supermarketech se mohly prodávat pouze základní potřeby. Všechno ostatní zboží bylo v regálech zapáskované.

Koronavirus zmírnil vánoční hon na dárky. Češi šetří, ale až zas tolik ne

A také se po pár dnech znovu povinně uzavřely lyžařské areály. Někde si však Češi poradili a lyžovačku si užili i přes odstavené vleky. Třeba na Klínovci vyměnili lanovku za vlastní auto. „Jde o skupiny tří čtyř lidí, kdy jeden z nich jezdí autem a ostatní nabere pod svahem a vyveze je zase na kopec,“ káral je tehdy za porušování pravidel starosta Božího Daru Jan Horník.

Zákazy začali porušovat i někteří restauratéři. Pravidelně otevřeno měl třeba pivovar Malý Janek na Příbramsku, který vedl podnikatel a bývalý politik Jiří Janeček. Ten se postupně s dalšími restauratéry podílel na založení iniciativy Chcípl PES, která shromažďovala rebelující hospodské a protestovala proti covidovým opatřením.

Výjimečné nebyly jen svátky, ale i silvestr. Kvůli zákazu nočního vycházení od 21. hodiny se tradiční divoké oslavy v centrech měst nekonaly. Záchranáři a policisté tak zažili jeden z nejklidnějších příchodů nového roku, co pamatují. Oslavy se protentokrát z ulic a hospod přesunuly do domácností.

3. prosince 2020






