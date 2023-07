Jsou mladí a točí videa. Nejvýdělečnější youtubeři Česka si přijdou na miliony

Žebříček už podruhé za sebou ovládl Filip Zima, který si se svým kanálem FIZIstyle s 889 tisíci odběrateli přišel za minulý rok na 24 milionů korun. Přehled nejvíce vydělávajících českých youtuberů připravuje časopis Forbes.

Zimovými fanoušky jsou především děti, což odpovídá také obsahu, který vytváří. Ve videích, pro které je charakteristická Fiziho ztřeštěná mluva, hyperaktivita a přímočará zábava, plní výzvy, do kterých zapojuje své fanoušky i další youtubery.

Youtuber Kanál Věk Roční příjem Filip Zima FIZIstyle 23 24 mil. korun Taras Povoroznyk Tary 30 21 mil. korun Štěpán Buchta Baxtrix 27 17 mil. korun Jon Marianek Jon Marianek 24 16 mil. korun Jan Macák MenT 25 15 mil. korun Vojtěch Fišar Agraelus 26 15 mil. korun Petr Jirák Xnapy 27 14 mil. korun Erik Meldik Erik Meldik 37 14 mil. korun Ondřej Koběrský Ondřej Koběrský 30 13,5 mil. korun Jakub Steklý Stejk 31 11 mil. korun

Nejvýdělečnější český youtuber ale budí kontroverze. Někteří jeho tvorbu kritizují za to, že není dostatečně dobrým příkladem pro své sledující. Ve videích se často pouští do výzev, které by mohly být pro děti nebezpečné. Nechává se například zavřít do rakve nebo do sauny, kdy soutěží s dalšími spoluhráči o to, kdo vydrží v nebezpečných podmínkách déle.

Sám Zima uvedl, že si myslí, že není nejlepším příkladem, zároveň ani nejhorším vzorem, napsal Forbes.

Natáčí o běžném životě i kryptoměnách

Na druhém místě se umístil třicetiletý Taras Povoroznyk známý jako Tary. Autor, který se původně soustředil na parkourová videa, po narození dcery dospěl. Tomu nyní odpovídá i jeho tvorba, ve které mapuje svůj denní život.

Povoroznyk, který má jako jeden z mála Čechů na Youtube více jak milion sledujících, si za poslední rok přišel na 21 milionů korun. Kromě samotné tvorby videí značnou část jeho příjmů tvoří výdělek z e-shopu, na kterém prodává produkty se svým logem, a také z dětských parkourových táborů, které pořádá. Nemalou část příjmů tvoří také spolupráce s firmami Spak, carVertical nebo nejvyšší španělskou fotbalovou ligou La Liga.

Třetí skončil někdejší mistr republiky v hraní počítačové hry League of Legends (2013, 2014) Štěpán Buchta vystupující pod přezdívkou Baxtrix, který jako jediný z první desítky tvoří v angličtině. Za poslední rok si vydělal přibližně 17 milionů korun.

Na čtvrté příčce skončil kontroverzní youtuber žijící ve Spojených státech amerických Joh Marianek. Na internetu ho proslavila spolupráce s nejvýdělečnějším youtuberem světa Jakeem Paulem a také výroky o tom, jak pohrdá Českem. Díky videím o kryptoměnám a spoluprací se značkami, jako například s ESPN, Netflixem či DAZN, si přišel na 16 milionů korun.

Youtuberem s pátými nejvyššími příjmy se stal Jan Macák vystupující jako MenT. Pětadvacetiletý člen loňského výběru Forbes 30 pod 30 si díky svým čtyřem youtubovým kanálům a spoluprací se značkami Kitkat, Fanta nebo Monster vydělal 15 milionů korun.

V první desítce se umístil i Vojtěch Fišar vystupující pod přezdívkou Agraelus. Ten si díky streamování herních videí na platformě Twitch, příspěvkům od fanoušků a řadě spoluprací přišel na 15 milionů korun.

V žebříčku deseti nejvýdělečnějších se dostal dále také Xnapy, vlastním jménem Petr Jirák, Erik Meldik známý z dua ViralBrothers, youtuber zaměřující se na investice Ondřej Koběrský a Jakub Steklý neboli Stejk.

Z první desítky vypadl Kovy i Šulcová

V porovnáním s minulým rokem je letošní desítka nejvýdělečnějších youtuberů čistě mužská. Z loňského výběru vypadla Veronica Biasol i Anna Šulcová, která na sebe upozornila v době covidu tiktokovou kampaní pro Úřad vlády. Z žebříčku vypadl také známý youtuber a influencer Karel Kovář vystupující pod přezdívkou Kovy. Na rozdíl od Šulcové se nedostal ani do výběru Honorable Mentions, ve kterém server zveřejnil tvůrce, které by veřejnost měla znát.

Mezi další úspěšné youtubery se do užšího výběru dostal i Mikýř, Petr Mára, Jakub Enžl, Fatty Pillow, Jakub Váňa, Petr Hudec, Pedros Game nebo fotbalistka Bára Votíková.

Seznam nejvýdělečnějších youtuberů v Česku stejně jako v předchozích třech letech zveřejnil server Forbes.cz. Jeho cílem je ukázat, že často opovrhovaná profese je víc, než jen sezení u počítače, a že často v sobě ukrývá propracovaný a fungující byznys, se kterým si tvůrci mohou vydělat stejné částky, kterých v Čechách dosahují menší úspěšné firmy.

„Detailně jsme se tedy podívali na všechny tvůrce, kteří svá jména a značku vybudovali od píky. Tím, že se – nejčastěji v dětském pokojíku – posadili před kameru, zaujali svými schopnostmi digitální publikum a postupně rozvinuli podnikatelské možnosti, jež jim YouTube, Twitch a ostatní internetové platformy nabízejí,“ uvedl magazín.

Výdělek youtuberů se často skládá z několika různých složek. Patří k nim reklamní příjmy z platforem, dealy s jednotlivými platformami, přímé příspěvky od diváků a odběratelů, exkluzivní partnerství se značkami, placená propagace a product placement v příspěvcích, účast na veřejných či soukromých událostech nebo prodej vlastního merchandisingu, což může zahrnovat trička, kšiltovky nebo třeba hrníčky.