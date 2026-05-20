Bradáčová žádá přísnější trest pro žalobkyni Lastoveckou v bitcoinové kauze

Autor: ,
  22:47
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová považuje výtku, kterou dostala olomoucká žalobkyně Petra Lastovecká za své vyjádření v médiích v bitcoinové kauze, za příliš mírný trest. Bradáčová se kvůli tomu obrátila na kárný senát Vrchního soudu v Praze, který bude řešit námitku Lastovecké vůči výtce udělenou olomouckým vrchním žalobcem Radimem Dragounem.
Žalobkyně Petra Lastovecká | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Lastovecká dostala výtku od Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze.

Lastovecká „pije krev“ ODS už dlouho. Kdo je žalobkyně odstavená z bitcoinové kauzy

Rozhovorem podle něj narušila důvěru v práci státního zastupitelství i v odborný postup žalobců v probíhajícím přípravném řízení. Rozhovor vytvářel mylný dojem, že státní zastupitelství v kauze postupovalo nezákonně nebo účelově, řekl již dříve Dragoun. Zahájit kárné řízení vůči Lastovecké ale Dragoun nenavrhl.

Bradáčová však s jeho postupem podle Deníku N nesouhlasí. V námitce šéfka žalobců tvrdí, že takové posouzení bylo příliš mírné, a kárnému senátu navrhuje, aby Dragounovu výtku zrušil. „Ne však proto, že by podle ní Lastovecká nepochybila, ale z opačného důvodu - podle Bradáčové mohlo být její jednání závažnější a mohlo ohrozit samotný účel trestního řízení,“ napsal server.

Žalobkyně Lastovecká skončila v bitcoinové kauze kvůli podjatosti, tvrdí NSZ

Spor se týká vyloučení žalobkyně z vyšetřovacího týmu v bitcoinové kauze kvůli její údajné podjatosti. Dragoun v polovině března oznámil, že její zřejmá podjatost a možné riziko ohrožení trestního řízení byly jediným důvodem tohoto kroku. Pochybnosti o její nestrannosti měly souvislost s pražskou částí této kauzy, která se týká samotného darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Lastovecká podle Deníku N již v lednu na uzavřené poradě navrhla v bitcoinové kauze kvůli přijetí kryptoměny s pochybným původem stíhat exministra Pavla Blažka (dříve ODS). Žalobkyně zároveň dozoruje brněnskou bytovou kauzu spjatou s tamní ODS, v minulosti čelila kritice tehdejšího ministra spravedlnosti a bývalého dlouholetého předsedy jihomoravské organizace ODS Blažka.

Blažek i další dva obvinění podali stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze

Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval Jiřikovského, nakonec policisté začátkem května v bitcoinové kauze obvinili z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Všichni tři proti usnesení o zahájení trestního stíhání podali stížnost. Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market.

Podjatost státní zástupkyně Lastovecká po celou dobu odmítá. Nynější krok Bradáčové nekomentovala, proti Dragounově výtce se však brání – tvrdí, že mlčenlivost neporušila a že v rozhovoru neprozradila žádné neveřejné informace. Rozhovor se podle ní týkal především její údajné podjatosti a Dragoun i Bradáčová mu přičítají význam, který v něm nezazněl.

Bradáčová žádá přísnější trest pro žalobkyni Lastoveckou v bitcoinové kauze

