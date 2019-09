Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se vyjádří k vývoji kauzy Čapí hnízdo

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V kauze Čapího hnízda čelí návrhu na podání obžaloby premiér Andrej Babiš. Městské státní zastupitelství v Praze v pondělí uvedlo, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil právní názor a že jeho nadřízený Martin Erazím nyní zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná.



Rozpačitý vývoj, říká Benešová

K poslednímu vývoji v dotační kauze se v úterý vyjádřila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ta v rozhovoru pro Deník N uvedla, že nerozumí aktuálnímu postupu pražského městského státního zastupitelství.

„Mluví se tu o jakémsi nástinu meritorního rozhodnutí, které bude kontrolovat nadřízený městský státní zástupce osobně. Mám si pod tím tedy představit, že ještě není na světě? Že je to záměr? Nebo co to je? Vůbec nevím,“ komentovala vývoj Benešová. Nejnovější vývoj v případu označila za rozpačitý a práci státních zástupců za nepochopitelnou a neuchopitelnou.

„Je zvláštní, že pan nejvyšší (státní zástupce Pavel Zeman) tady mlčí, asi chápe, že bude v té věci ještě činný. Jsem z toho sama rozpačitá. Považuji to za něco neslýchaného, nevídaného a budu v napětí očekávat, jak se to vyvine,“ podotkla v úterý.

Právě Zeman by se mohl do věci vložit do tří měsíců po pravomocném zastavení stíhání a zrušit usnesení jako nezákonné.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. „Žádný podvod nebyl, říkal jsem to stokrát, nevím, proč to opakovat,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES. Hrozí mu až deset let vězení.



Stíhání čelí kromě premiéra Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna.

Kvůli dotaci na stavbu farmy je obviněn i premiérův syn Andrej, jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení. Andrej Babiš mladší žije dlouhodobě v zahraničí společně s první manželkou současného českého premiéra.

Sporné dotace z roku 2008

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

Žalobce jsem neovlivňoval já, ale demonstranti na Václaváku, řekl Babiš:



VIDEO: Zrušení stíhání jako dárek k narozeninám? Babiš žertoval na vládním brífinku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu