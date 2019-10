Nejvyšší státní zástupce podal dovolání v kauze Rath v neprospěch obviněných

„Mohu sdělit, že v uvedené trestní věci bylo nejvyšším státním zástupcem podáno dne 24. 10. dovolání v neprospěch všech obviněných,“ potvrdil informaci Malý.

Podle České televize podání podal kvůli neuznání odposlechů v kauze Davida Ratha.

Pavel Zeman nesouhlasí s několika závěry Vrchního soudu v Praze. Ten neuznal policejní odposlechy, které byly jedním z klíčových důkazů. Ratha tak zprostil ve čtyřech z pěti bodů obžaloby a trest mu o rok a půl snížil. S tím podle ČT nesouhlasilo pražské vrchní státní zastupitelství, které Pavlu Zemanovi navrhlo, aby se na Nejvyšší soud obrátil.

„Nejvyšší státní zástupce v tomto směru nesouhlasí s vyloučením podstatné části důkazů (zejména tzv. odposlechů) a domnívá se, že rozhodnutí Vrchního soudu je v tomto směru nejen nesprávné, ale zcela flagrantně vadné, takže zde je skutečně nezbytný zásah Nejvyššího soudu v neprospěch obviněných,“ doplnil Malý.

Zeman podle Malého nesouhlasí taktéž s právní kvalifikací jednání Davida Ratha v bodě, v jakém byl exhejtman Vrchní soudem v Praze uznán vinným. Text podaného dovolání bude po nezbytné anonymizaci zveřejněn také na stránkách NSZ.

Rath už nastoupil do vězení

Bývalý poslanec a někdejší středočeský hejtman David Rath nastoupil do teplické věznice začátkem října, aby si tam odpykal sedm let za korupci. Takový trest mu přidělil Vrchní soud v Praze. Uložil mu také peněžitý trest ve výši 10 milionů korun, přičemž rozhodl, že v případě, že by Rath ve stanovené lhůtě tyto peníze nezaplatil, jeho trest se zpřísní ještě o 2,5 roku.

Korupční kauza začala už v roce 2012, kdy Ratha zadržela policie se sedmi miliony korun v hotovosti.

Při domovní prohlídce jich pak objevila dalších deset, za měsíc byl pak Rath vydán k trestnímu stíhání. Spolu s exhejtmanem bylo obviněno také několik dalších lidí, včetně bývalé ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Kottové a jejího manžela Petra. Ti mají podle rozhodnutí ve vězení strávit oba 6 let, do vězení nastoupili minulý týden.

Ratha i další naopak vrchní soud zprostil obžaloby z manipulací s výběrovými řízeními na vybavení středočeských nemocnic. Zproštění se týká i zbylých obžalovaných, manažerů zdravotnických firem Jindřicha Řeháka, Martina Jireše a Jana Hájka.

Odposlechy jako důkaz vrchní soud neuznal už v roce 2016. Nejvyšší soud ale o rok později konstatoval, že odposlechy použít lze, a že vrchní soud porušil zákon ve prospěch obžalovaných.