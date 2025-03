Justice je v dobré kondici, bude ze mě obhájce, bilancuje končící žalobce Stříž

Podle Stříže byly poslední roky turbulentní. „Nejdříve to byly dopady covidu, které pocítila celá společnost. Hned poté vojenský konflikt na Ukrajině a další otřesy ve světě. A to všechno se odrazilo i v působení orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl Stříž.

Je potřeba podle něj řešit nové problémy, potýkat se s dosud neznámými jevy, například v kybernetické kriminalitě a terorismu. „Také postupná digitalizace justice je trvalý a velmi náročný úkol. Za velmi důležité považuji také personální obsazení pozice vrchního státního zástupce v Olomouci,“ uvedl Stříž.

Řekl, že má za to, že poté, co byl do funkce jmenován Radim Dragoun, se situace v Olomouci výrazně zklidnila a stabilizovala. Nyní tento úřad podle něj vykonává vysoce profesionální, standardní práci.

Jako pragmatickou, při dodržování vzájemného respektu a vymezení vzájemné působnosti, hodnotí Stříž spolupráci s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). „Nikdy se nestalo, že by mi zasahoval do výkonu působnosti, a to ani neformálně.

Pokud jsou vzpomínány jeho žádosti o informace v souvislosti s interpelacemi poslanců, tak jsem vždy zdůrazňoval, že na určitý typ informací o trestním řízení má jako ministr právo, a od státních zástupců dostane pouze takové informace, které nemohou ohrozit průběh a výsledek trestního řízení,“ uvedl nejvyšší žalobce.

Česká justice obecně včetně státního zastupitelství je podle něj v dobré kondici. „I ve srovnání s ostatními evropskými státy máme vysokou objasněnost trestné činnosti a ani s tolik kritizovanou délkou trestního řízení to není vůbec špatné. A to ani u policie, ani u státního zastupitelství, ani u soudů,“ řekl Stříž.

Uvedl, že Česká republika je demokratický stát, kde má každý právo na soudní ochranu a spravedlivý proces. Což s sebou ale přináší někdy zdlouhavé procedury. „To, že na některou otázku mají státní zástupci nebo soudy několika stupňů jiný názor, je zcela přirozená věc.

Bohužel v kauzách, které jsou významně medializovány a zajímají širokou veřejnost, zpravidla vyvstane problém s mírou dokazování nebo právním posouzením věci či s průtahy v řízení. Ale naprostá většina běžné kriminality je vyřizována justicí v rámci standardních postupů,“ uvedl Stříž.

S jeho nástupkyní Lenkou Bradáčovou se znají přes 20 let. „Přestože máme na řadu odborných otázek odlišné názory, celkový pohled na směřování státního zastupitelství a jeho roli při výkonu trestní spravedlnosti, máme obdobný, ne-li totožný.

Nehodlám jí udělovat rady, co má jako nejvyšší státní zástupkyně dělat, jak to má dělat a ani v budoucnu nechci hodnotit její práci, protože se to nesluší. Pokud bude sama chtít vyslechnout můj názor, ví, kde mě najde,“ řekl Stříž.

Pracovat nyní bude v advokacii jako trestní obhájce. „Je to zcela nová role, ale nebojím se, že bych k výkonu této profese přistupoval z hlediska profesních, morálních a etických zásad jinak, než jak jsem činil uplynulých téměř 40 let v pozici státního zástupce. I obhajoba v trestním řízení má svá jasně daná pravidla, a to poskytnout klientovi co nejlepší a nejprofesionálnější zastoupení,“ řekl Stříž.