Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně

  11:17
Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být nepozornost, a podává trestní oznámení. Na celkový výsledek voleb to vliv nemělo a je tak definitivní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stadler JakubMAFRA

Ve čtvrtek soud poukázal na pochybení volební komise v okrsku 28 v Blansku. Piráti mají po důkladném přepočtu výsledků o 20 hlasů více, ANO o 21 méně, STAN o dva více, SPD o jeden více. Zvolení konkrétních kandidátů to nijak neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Zároveň ale uvedl, že jde o typově velmi závažné pochybení, které lze těžko vysvětlit pouhým omylem. Proto se NSS rozhodl podat trestní oznámení.

Výpadky eDokladů volby neovlivnily, uvedl soud. Udivila ho nedostatečná příprava

„Protože Nejvyšší správní soud může návrhu vyhovět jen tehdy, pokud by bylo prokázáno hrubé ovlivnění voleb, návrh zamítl. Zároveň se však rozhodl podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ uvedl k usnesení člen volebního senátu Petr Mikeš.

Podle dřívějších informací soud obdržel ve lhůtě 39 podnětů, postupně je odmítal či zamítal.

Migrant s nožem? Kampaň SPD se podobá nacistické propagandě, uvedl soud

V minulých týdnech soud přepočítával také například preferenční hlasy pro kandidáty SPD v části Pardubického kraje. Kandidát Milan Chaloupecký měl získat o dva kroužky více. Výsledek to neovlivnilo, poslanecký mandát tak zůstal krajskému lídrovi SPD Janu Hrnčířovi. Na základě stížnosti od voličky soud zkontroloval také hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu nezjistil.

Důvodem k zásahu soudu se nestaly ani výpadky aplikace eDoklady o volebním víkendu. Na výsledek měly nejspíš jen zanedbatelný vliv. Soud ale vyjádřil podiv nad nedostatečnou přípravou systému na volby.

Nepřiznané koalice i eDoklady. Nejvyšší správní soud eviduje 38 stížností na volby

Soud se zabýval rovněž kampaní SPD. Zobrazování migrantů přirovnal k tomu, jak vykreslovala příslušníky jiných ras a společenských tříd nacistická a komunistická propaganda. Stížnost voličky ze Středočeského kraje přesto zamítl. Nepodařilo se prokázat hrubé ovlivnění výsledku voleb, což je podmínka případného zásahu soudu.

Další neúspěšné stížnosti se týkaly například takzvaných skrytých koalic nebo nerovnoměrného přístupu do médií.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

