NS nyní rozhodl, že podmínky pro toto procesní zastavení nebyly splněny a věc vrátil Vrchnímu soudu v Olomouci k novému projednání, vyplývá z usnesení. NS tak vyhověl dovolání nejvyššího žalobce. NS v případu rozhodl v neveřejném zasedání na konci dubna, rozhodnutí zveřejnil v těchto dnech.

Rozhodnutí se týká kauzy ovlivňování svědků, za kterou brněnský krajský soud Radkovi Březinovi původní třináctiletý trest uložený za obchodování s nelegálním lihem zpřísnil na 14 let a devět měsíců. Odsouzen byl za účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby ve stadiu přípravy a další trestné činy.

Po zastavení stíhání zůstal Březinovi původní třináctiletý trest, z vězení ho na konci května podmíněně propustil Okresní soud v Třebíči. Na svobodu se tak dostal o pět měsíců dříve.

Poprvé VS zastavil jeho stíhání s tím, že o těchto skutcích již bylo pravomocně rozhodnuto. S tím ale nesouhlasili žalobci ani Nejvyšší soud, který mu případ vrátil zpět k projednání. VS Olomouci poté v prosinci 2024 Březinovo stíhání zastavil znovu s tím, že další stíhání je neúčelné vedle již uloženého trestu. Soud tehdy argumentoval tím, že by musel v této etapě řízení případ vrátit krajskému soudu k novému projednání a rozhodnutí, další řízení by však bylo neúčelné.

Mluvčí soudu Stanislav Cik poukázal na to, že kmenový spis má 20.000 stran, navíc kvůli změně senátu by se muselo provést celé líčení znovu. Od skutku navíc uplynulo již více než deset let.

Podle NS však odvolací soud své rozhodnutí nedostatečně odůvodnil, neboť opomenul zohlednit závažnost žalovaného jednání a nesprávně posoudil otázku, zda by případný nový trest byl opravdu zcela bez významu vedle předchozího rozsudku, vyplývá z usnesení.

Závažné jednání obžalovaného

Nejvyšší státní zástupce ve svém dovolání argumentoval mimo jiné závažným jednáním obžalovaného, které mělo spočívat ve velmi sofistikovaném ovlivňování postupu orgánů činných v trestním řízení, s čímž se ztotožnil i NS. Za pravdu dal žalobci i v otázce nákladů řízení. „Samotná hospodárnost řízení by neměla být určujícím hlediskem pro potenciální zastavení trestního řízení,“ uvedli soudci.

Vrchní soud v Olomouci se tedy bude muset celou věcí znovu zabývat. Na pokyn NS musí důkladněji a komplexněji posoudit všechny aspekty případu, a to i důsledky pro řízení u zlínského krajského soudu, kde Březina čelí další obžalobě v souvislosti s údajnou korupcí celníků. Rozsudek zde má soud v plánu vynést ve středu.

Podle původního rozsudku brněnského krajského soudu se zlínský lihový boss Radek Březina pokusil z vazby v letech 2012 až 2014 uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků. Svědkům pak takto zprostředkovaně nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun, dlužníkům snížení úroků. V kauze bylo původně obžalováno osm lidí včetně bývalé Březinovy manželky, která dostala čtyřletý trest.