Osobní kouč dostal za „nahá sezení“ rok a půl vězení. S dovoláním neuspěl

Nejvyšší soud odmítl dovolání osobního kouče Vratislava Hláska, který se podle pravomocného verdiktu dopouštěl sexuálního nátlaku na klientky. Justice jej poslala na 1,5 roku do vězení a na deset let mu zakázala poskytovat poradenství. Nejvyšší soud rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek potvrdila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
Kouč Vratislav Hlásek je obžalován ze sexuálního nátlaku na osm klientek. Vinu popřel. (30. července 2024)

Podle verdiktu vyvíjel Hlásek sexuální nátlak na čtyři ze svých klientek v letech 2015 a 2016 a na další čtyři v letech 2019 a 2020. Zneužil svého postavení odborné autority a přesvědčil mladé ženy, že se v osobnostním rozvoji neposunou dál, pokud se před ním nesvléknou, nebudou se před ním uspokojovat nebo nepodstoupí intimní masáž. Sám se při tom ukájel a dívkám nabízel, že si mohou sáhnout na jeho penis. Se dvěma z nich podle obžaloby i souložil.

Hlásek nemá certifikaci lékaře ani terapeuta, sám sebe označoval za „podnikatele v osobním rozvoji“. Nerozporoval, že „nahá sezení“ se v jeho kanceláři na pražské Národní třídě skutečně konala. Obžalobu ale odmítal.

Osobní kouč Hlásek dostal za sexuální nátlak rok a půl vězení a maximální zákaz činnosti

„Všechny zmíněné ženy si mě vybraly dobrovolně. Mrzí mě, pokud se některá z nich cítí zraněna, ale vím, že jsem jednal otevřeně, ne z pozice nadřazenosti, ale z pozice provázejícího,“ uvedl u odvolacího Městského soudu v Praze.

Muž připustil, že některé jeho metody, například přijetí nahoty, mohou působit neobvykle, podle něj ale vycházejí z naturismu či tantry a neslouží ke vzrušení, ale sebepřijetí. Ženy za Hláskem původně přišly řešit úplně jiné problémy, rodinné či vztahové. Muž je ale opakovaně přesvědčoval, že mají problém v oblasti intimity.

Osobní rozvoj za sex. Kouč má jít na rok do vězení, šlo o tantru, tvrdí

Hláskovi hrozilo za sexuální nátlak maximálně čtyřleté vězení. Kdyby soudy mohly jeho počínání hodnotit podle novely trestního zákoníku, která od loňského ledna změnila definici znásilnění a zavedla trestný čin sexuálního útoku, byla by trestní sazba podstatně vyšší.

30. července 2025

Soudy

