Podle verdiktu vyvíjel Hlásek sexuální nátlak na čtyři ze svých klientek v letech 2015 a 2016 a na další čtyři v letech 2019 a 2020. Zneužil svého postavení odborné autority a přesvědčil mladé ženy, že se v osobnostním rozvoji neposunou dál, pokud se před ním nesvléknou, nebudou se před ním uspokojovat nebo nepodstoupí intimní masáž. Sám se při tom ukájel a dívkám nabízel, že si mohou sáhnout na jeho penis. Se dvěma z nich podle obžaloby i souložil.
Hlásek nemá certifikaci lékaře ani terapeuta, sám sebe označoval za „podnikatele v osobním rozvoji“. Nerozporoval, že „nahá sezení“ se v jeho kanceláři na pražské Národní třídě skutečně konala. Obžalobu ale odmítal.
„Všechny zmíněné ženy si mě vybraly dobrovolně. Mrzí mě, pokud se některá z nich cítí zraněna, ale vím, že jsem jednal otevřeně, ne z pozice nadřazenosti, ale z pozice provázejícího,“ uvedl u odvolacího Městského soudu v Praze.
Muž připustil, že některé jeho metody, například přijetí nahoty, mohou působit neobvykle, podle něj ale vycházejí z naturismu či tantry a neslouží ke vzrušení, ale sebepřijetí. Ženy za Hláskem původně přišly řešit úplně jiné problémy, rodinné či vztahové. Muž je ale opakovaně přesvědčoval, že mají problém v oblasti intimity.
Hláskovi hrozilo za sexuální nátlak maximálně čtyřleté vězení. Kdyby soudy mohly jeho počínání hodnotit podle novely trestního zákoníku, která od loňského ledna změnila definici znásilnění a zavedla trestný čin sexuálního útoku, byla by trestní sazba podstatně vyšší.
30. července 2025