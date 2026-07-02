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Podmínka za týrání psa je adekvátní. Nejvyšší soud zamítl Tejcovu stížnost

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Týraný pejsek z Uherského Hradiště má novou rodinu, dostal jméno Blade a osm týdnů po nálezu vážil 30 kilogramů. Na snímku srovnání jeho stavu v březnu a pak v květnu. (květen 2024) | foto: Facebook Veterina Turčinková

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Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto konkrétním případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost či snahu o nápravu, uvedl soud.

Tejc považoval rozsudek za exces. „Soudy by měly v takto vážných případech ukládat nepodmíněné tresty,“ uvedl v květnu. Nejvyšší soud už nemohl rozsudek změnit, mohl však dát příklad, jak v budoucnu v podobných případech postupovat.

Zamítnutí ministrovy stížnosti nelze podle mluvčí soudu Gabriely Tomíčkové chápat jako bagatelizaci týrání zvířat. Soudy ale musí vždy zohlednit všechny okolnosti, včetně osoby pachatele, jeho dosavadního života nebo příčiny protiprávního jednání. „Právě komplexní posouzení všech těchto okolností vedlo NS k závěru, že uložený podmíněný trest nelze v dané věci označit za excesivní,“ uvedla Tomíčková.

Až rok vězení. Vláda podpořila návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat

Podle soudu Martin Tomaštík od listopadu 2023 ponechal v bytě svého psa samotného. Postupně zanedbával a omezoval návštěvy psa, péči o něj, venčení a podávání vody a krmení.

O psa se jeho majitel vůbec nestaral dva měsíce, od poloviny ledna do poloviny března roku 2024. Zvíře mělo omezený přístup k vodě a potravě. Nikdo jej nevenčil a pes byl v bytě v druhém patře paneláku celou dobu sám.

„To vedlo k silné dehydrataci a extrémnímu vyhubnutí na polovinu původní váhy, kdy pes během této doby prožíval extrémní utrpení spojené s dlouhodobou žízní a hladem a enormní frustraci z nemožnosti uspokojit tyto své nejzákladnější fyziologické potřeby,“ uvedl k případu mluvčí uherskohradišťského soudu Michal Tománek.

Tejc podal stížnost proti podmínce za týraní psa, trest se už nezmění

Babiš už v únoru po vynesení rozsudku odvolacího soudu řekl, že s trestem nesouhlasí, na začátku května vláda představila také zpřísnění trestů za týrání zvířat. Návrh zvyšuje i pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu. „Jsem rád, že k tomu dochází,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.

Novela také zavede povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se navíc v případě přijetí novely zákona, kterou chce vláda prosadit zrychleně, musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem.

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