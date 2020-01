Novým předsedou Nejvyššího soudu by mohl být Fremr, řekla Benešová

15:16 , aktualizováno 15:16

Pokud se současný předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal stane ústavním soudcem, mohl by ho nahradit současný první místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr. Nástupcem soudce Jiřího Malenovského u Soudního dvora EU by se mohl stát Jan Passer, který nyní působí v Tribunálu. Řekla to ministryně spravedlnosti Marie Benešová.